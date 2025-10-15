onedio
İrem Nur Güneş Kimdir? Zehra Güneş'in Kardeşi İrem Nur Güneş'in Kariyerinde Hangi Takımlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.10.2025 - 00:11

Türk voleybolunun parlayan yıldızı Zehra Güneş, yalnızca sahadaki performansıyla değil, voleybola gönül veren ailesiyle de dikkat çekiyor. Milli voleybolcunun kız kardeşleri Mina ve İrem Nur Güneş de onun izinden giderek voleybol kariyerlerine adım attı. Güneş kardeşler, spor dünyasında “voleybolcu aile” olarak anılmaya başladı.

İrem Nur, Fenerbahçe'nin genç takımına transfer olarak adından söz ettirdi. Peki İrem'le ilgili hayatındaki diğer detaylar neler?

İrem Nur Güneş kimdir?

Genç voleybolcu İrem Nur Güneş, 19 Haziran 2004 tarihinde İstanbul Kartal’da dünyaya geldi. Henüz 21 yaşında olan sporcu, voleyboldaki performansıyla dikkat çekiyor. İkizler burcu olan Güneş’in ailesi Boşnak kökenli olmasıyla öne çıkıyor. Genç yaşına rağmen sahadaki enerjisi ve yeteneğiyle adından söz ettiren İrem Nur Güneş, Türk voleybolunun yükselen yıldız adayları arasında gösteriliyor.

İrem Nur Güneş hangi takımlarda oynadı?

Genç voleybolcu İrem Nur Güneş, kariyerine 2019 yılında TVF Spor Lisesi’nde başladı. 2021’de VakıfBank II forması giyen Güneş, sonrasında Karayolları ve Edremit Bld. Altınoluk takımlarında oynadı. Şu anda Fenerbahçe II kadrosunda yer alan genç pasör çaprazı, gelişimiyle dikkat çekerken geleceğin önemli voleybolcularından biri olarak gösteriliyor.

İrem Nur Güneş'in sosyal medya hesabı var mı?

Genç voleybolcu İrem Nur Güneş, aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak dikkat çekiyor. Instagram’da “iremgunesss_” kullanıcı adıyla yer alan sporcu, yaklaşık 65 bin takipçiye sahip. Profilinde hem ablasıyla olan fotoğraflarını hem de voleybol sahasındaki performansını paylaşan İrem Güneş’in ablasına olan benzerliği de takipçilerin ilgisini çekiyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
