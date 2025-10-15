İrem Nur Güneş Kimdir? Zehra Güneş'in Kardeşi İrem Nur Güneş'in Kariyerinde Hangi Takımlar Var?

Türk voleybolunun parlayan yıldızı Zehra Güneş, yalnızca sahadaki performansıyla değil, voleybola gönül veren ailesiyle de dikkat çekiyor. Milli voleybolcunun kız kardeşleri Mina ve İrem Nur Güneş de onun izinden giderek voleybol kariyerlerine adım attı. Güneş kardeşler, spor dünyasında “voleybolcu aile” olarak anılmaya başladı.

İrem Nur, Fenerbahçe'nin genç takımına transfer olarak adından söz ettirdi. Peki İrem'le ilgili hayatındaki diğer detaylar neler?