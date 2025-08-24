onedio
Instagram’da Story Atarken Arka Plana Koyacak Şarkı Bulamayanlara Özel Parçalar

Aslı Uysal
24.08.2025 - 23:48

Story atmak kolay ama asıl zor olan o story'e uygun bir şarkı seçebilmek! Üstelik bu iş bazen saatler sürebiliyor çünkü bir türlü istediğiniz vibe'ı bulamayabiliyorsunuz. İşte bu listede oldukça hoşuna gidecek birbirinden harika parçalar derledik!

1. Where Is My Mind?

2. Island In The Sun

3. I Wanna Be Your Slave

4. Bubblegum Bitch

5. Girl of My Dreams

6. Somewhere Only We Know

7. You Get Me So High

8. Canyon Moon

9. Sadness Is A Pretty Girl

10. Where'd All Time Go?

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
