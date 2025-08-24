Instagram’da Story Atarken Arka Plana Koyacak Şarkı Bulamayanlara Özel Parçalar
Story atmak kolay ama asıl zor olan o story'e uygun bir şarkı seçebilmek! Üstelik bu iş bazen saatler sürebiliyor çünkü bir türlü istediğiniz vibe'ı bulamayabiliyorsunuz. İşte bu listede oldukça hoşuna gidecek birbirinden harika parçalar derledik!
1. Where Is My Mind?
2. Island In The Sun
3. I Wanna Be Your Slave
4. Bubblegum Bitch
5. Girl of My Dreams
6. Somewhere Only We Know
7. You Get Me So High
8. Canyon Moon
9. Sadness Is A Pretty Girl
10. Where'd All Time Go?
