İnsanlar Kendileri İçin mi Yoksa Instagram Hesapları İçin mi Seyahat Ediyor?

Seyahat etmek, farklı ülkeleri görmek pek çok kişi için bir tutku. Farklı ülkeleri, kültürleri görmek isteyenler farklı deneyimler yaşamak isteyenler bütçelerinin önemli bir kısmını yurt dışı seyahatlerine harcıyor. Ancak sosyal medyanın hayatımıza daha fazla girmesi, hatta Instagram'ın insanların beğenilerini ve hayat tarzlarını domine etmesi seyahat kavramını da değiştirdi.

Farklı ülkelerden yapılan paylaşımlar, 'öne çıkarılanlar' sekmesine yeni ülkelerin veya şehirlerin eklenmesi seyahate dair algıları da değiştirdi. Bir kesim paylaşım yapmanın doğal olduğunu söylese de başka bir kesim de sırf paylaşım yapmak için yurt dışına gidildiğini iddia ediyor.