İnsanlar Kendileri İçin mi Yoksa Instagram Hesapları İçin mi Seyahat Ediyor?
Seyahat etmek, farklı ülkeleri görmek pek çok kişi için bir tutku. Farklı ülkeleri, kültürleri görmek isteyenler farklı deneyimler yaşamak isteyenler bütçelerinin önemli bir kısmını yurt dışı seyahatlerine harcıyor. Ancak sosyal medyanın hayatımıza daha fazla girmesi, hatta Instagram'ın insanların beğenilerini ve hayat tarzlarını domine etmesi seyahat kavramını da değiştirdi.
Farklı ülkelerden yapılan paylaşımlar, 'öne çıkarılanlar' sekmesine yeni ülkelerin veya şehirlerin eklenmesi seyahate dair algıları da değiştirdi. Bir kesim paylaşım yapmanın doğal olduğunu söylese de başka bir kesim de sırf paylaşım yapmak için yurt dışına gidildiğini iddia ediyor.
Tartışma X'e de taşındı.
Bunun bir yarış hali olduğu öne sürüldü.
Instagram'ın algıları değiştirdiğini düşünenler de çıktı.
Tabii bu eleştirileri haksız bulanlar da var.
Seyahat kavramının bir zaruret haline geldiğini düşünen de...
Bu tip çıkarımlara karşı çıkanlar da az değil.
Gezmek ve bunu paylaşmanın farklı olduğunu söyleyenler de var.
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
