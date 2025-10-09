onedio
İnsanlar Kendileri İçin mi Yoksa Instagram Hesapları İçin mi Seyahat Ediyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2025 - 14:54

Seyahat etmek, farklı ülkeleri görmek pek çok kişi için bir tutku. Farklı ülkeleri, kültürleri görmek isteyenler farklı deneyimler yaşamak isteyenler bütçelerinin önemli bir kısmını yurt dışı seyahatlerine harcıyor. Ancak sosyal medyanın hayatımıza daha fazla girmesi, hatta Instagram'ın insanların beğenilerini ve hayat tarzlarını domine etmesi seyahat kavramını da değiştirdi.

Farklı ülkelerden yapılan paylaşımlar, 'öne çıkarılanlar' sekmesine yeni ülkelerin veya şehirlerin eklenmesi seyahate dair algıları da değiştirdi. Bir kesim paylaşım yapmanın doğal olduğunu söylese de başka bir kesim de sırf paylaşım yapmak için yurt dışına gidildiğini iddia ediyor.

Tartışma X'e de taşındı.

twitter.com

Bunun bir yarış hali olduğu öne sürüldü.

twitter.com

Instagram'ın algıları değiştirdiğini düşünenler de çıktı.

twitter.com

Tabii bu eleştirileri haksız bulanlar da var.

twitter.com

Seyahat kavramının bir zaruret haline geldiğini düşünen de...

twitter.com
Bu tip çıkarımlara karşı çıkanlar da az değil.

twitter.com

Gezmek ve bunu paylaşmanın farklı olduğunu söyleyenler de var.

twitter.com

👇

twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

twitter.com

