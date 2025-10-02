onedio
İngiltere’de Sinagoga Saldırı: Sinagog Önündeki 4 Kişi Yaralandı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.10.2025 - 14:22

İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan bir sinagogun önünde saldırı düzenlendi. Bir kişi kullandığı aracı, Musevilikte en kutsal gün olan Yom Kippur için bir araya gelenlerin üzerine sürdü ve sonrasında bıçakla saldırdı. Olayda 4 kişi yaralanırken, saldırgan polis ekipleri tarafından vuruldu.

İngiltere’de Yom Kippur için bir araya gelen Yahudi cemaatine saldırı düzenlendi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Manchester kentinde bir sinagog yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda dört kişi yaralandı. İngiliz polisi, saldırıda yayaların üzerine araç sürüldüğünü ve sinagogun önünde insanların bıçaklandığını duyurdu.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, halkı olay yerinden uzak durmaya davet etti. BBC'ye konuşan Burnham, 'Bu ciddi bir olay. Ama ilk tehlikenin geçmiş gibi göründüğüne dair güvence verebilirim' dedi.

Olay, Yahudi cemaatinin Musevilikte en kutsal gün kabul edilen Yom Kippur'u idrak ettiği sırada meydana geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de saldırının kendisini 'dehşete düşürdüğünü' belirterek 'Yahudi takvimindeki en kutsal gün olan Yom Kippur'da gerçekleşmiş olması, her şeyi daha da korkunç hâle getiriyor' açıklamasında bulundu.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
