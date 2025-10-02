İngiltere’de Sinagoga Saldırı: Sinagog Önündeki 4 Kişi Yaralandı

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Manchester kentinde bir sinagog yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda dört kişi yaralandı. İngiliz polisi, saldırıda yayaların üzerine araç sürüldüğünü ve sinagogun önünde insanların bıçaklandığını duyurdu.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, halkı olay yerinden uzak durmaya davet etti. BBC'ye konuşan Burnham, 'Bu ciddi bir olay. Ama ilk tehlikenin geçmiş gibi göründüğüne dair güvence verebilirim' dedi.

Olay, Yahudi cemaatinin Musevilikte en kutsal gün kabul edilen Yom Kippur'u idrak ettiği sırada meydana geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de saldırının kendisini 'dehşete düşürdüğünü' belirterek 'Yahudi takvimindeki en kutsal gün olan Yom Kippur'da gerçekleşmiş olması, her şeyi daha da korkunç hâle getiriyor' açıklamasında bulundu.