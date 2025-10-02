onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin 32 Yıllık Firmasıydı: Konkordato İlan Etti

Türkiye’nin 32 Yıllık Firmasıydı: Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.10.2025 - 13:14

Türkiye’de tekstil sektörü zor günler geçiriyor. Firmalar art arda konkordato ilan ediyor, iflas bayrağını çekiyor. Yaşanan ekonomik kriz herkesi derinden etkilerken bir üzücü haber daha geldi. Türkiye’de 32 yıldır faaliyet gösteren firma konkordato ilan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin 32 yıllık firması konkordato ilan etti.

Türkiye’nin 32 yıllık firması konkordato ilan etti.

Tekstil sektörü ekonomik krizin etkilerini derinden yaşıyor. Küçük büyük tüm firmalar mali sıkıntılar yaşarken art arda iflas haberleri de geldi. Türkiye’de 1993 yılında kurulan Leras Tekstil, konkordato ilan etti. Mehmet Zekin Eren isimli bir eğitimci tarafından 32 yıl önce kurulan firma mahkemeye başvurdu.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, firma hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Denetleme yapması için üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın