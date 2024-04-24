İngilizcenin Kanayan Yarası 'Perfect Tense' Konusunu Bi' de Ege Ağzıyla Düşününce Taşlar Yerine Oturacak

İngilizce öğrenmeye başlayan birisinin en çok zorlandığı konu hiç şüphesiz 'Present Perfect Tense.' Yani belirsiz bir geçmiş zamanda yaşanmış, hala devam eden ya da etkileri sürmekte olan olaylar.

Eğer bu şekilde anlamak biraz zor geldiyse, bir de Ege ağzıyla deneyin.