İngilizcenin Kanayan Yarası 'Perfect Tense' Konusunu Bi' de Ege Ağzıyla Düşününce Taşlar Yerine Oturacak
İngilizcenin Kanayan Yarası 'Perfect Tense' Konusunu Bi' de Ege Ağzıyla Düşününce Taşlar Yerine Oturacak
İngilizce öğrenmeye başlayan birisinin en çok zorlandığı konu hiç şüphesiz 'Present Perfect Tense.' Yani belirsiz bir geçmiş zamanda yaşanmış, hala devam eden ya da etkileri sürmekte olan olaylar.
Eğer bu şekilde anlamak biraz zor geldiyse, bir de Ege ağzıyla deneyin.
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İngilizce öğrenirken en çok zorlandığınız konu nedir?
Present Perfect Tense'i tam olarak anlayamamamızın arkasındaki sebep ise Türkçede böyle bir kullanımın tam olarak yer almaması.
İşte tam da göz yaşları içerisinde mantığını anlamaya çalıştığımız bu zaman kalıbına, bir İngilizce öğretmeninden harika bir öneri geldi.
Yıllardır Present Perfect Tense için dilimizde aradığımız karşılık, Ege ağzından çıktı;
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