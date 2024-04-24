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İngilizcenin Kanayan Yarası 'Perfect Tense' Konusunu Bi' de Ege Ağzıyla Düşününce Taşlar Yerine Oturacak

İngilizcenin Kanayan Yarası 'Perfect Tense' Konusunu Bi' de Ege Ağzıyla Düşününce Taşlar Yerine Oturacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 16:51

İngilizce öğrenmeye başlayan birisinin en çok zorlandığı konu hiç şüphesiz 'Present Perfect Tense.' Yani belirsiz bir geçmiş zamanda yaşanmış, hala devam eden ya da etkileri sürmekte olan olaylar. 

Eğer bu şekilde anlamak biraz zor geldiyse, bir de Ege ağzıyla deneyin.

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İngilizce öğrenirken en çok zorlandığınız konu nedir?

İngilizce öğrenirken en çok zorlandığınız konu nedir?

Büyük ihtimalle bu soruya herkesin cevabı ortaktır. Öncelikle okul sıralarında denk geldiğimiz 'Present Perfect Tense' zamanı bizlerde tam olarak bir karşılık bulmaz.

Present Perfect Tense'i tam olarak anlayamamamızın arkasındaki sebep ise Türkçede böyle bir kullanımın tam olarak yer almaması.

Present Perfect Tense'i tam olarak anlayamamamızın arkasındaki sebep ise Türkçede böyle bir kullanımın tam olarak yer almaması.

Geçmiş zaman, şimdiki zaman tamam, gelecek zaman zaten tamam. Peki geçmişte başlayıp da etkisi hala devam eden bir zamanı Türkçede nasıl ifade ederiz ki?

İşte tam da göz yaşları içerisinde mantığını anlamaya çalıştığımız bu zaman kalıbına, bir İngilizce öğretmeninden harika bir öneri geldi.

İşte tam da göz yaşları içerisinde mantığını anlamaya çalıştığımız bu zaman kalıbına, bir İngilizce öğretmeninden harika bir öneri geldi.

Türkçede bu zamanın pek karşılığı olduğunu düşünmesek de aslında varmış. Belki aranızda kullananlar vardır ve bu kullanımı fark ettikten sonra tüm taşlar yerine oturur!

Yıllardır Present Perfect Tense için dilimizde aradığımız karşılık, Ege ağzından çıktı;

Yıllardır Present Perfect Tense için dilimizde aradığımız karşılık, Ege ağzından çıktı;
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'I have been going' yani tam anlamıyla 'gidipdurum'

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