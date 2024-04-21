Sorun Sizde Değil: İsminizin Baş Harfi Sınav Sonucunuzu Etkiliyor Olabilir!
Sorun Sizde Değil: İsminizin Baş Harfi Sınav Sonucunuzu Etkiliyor Olabilir!
Kaynak: https://record.umich.edu/articles/stu...
Öğretmenlerinizin sınav sonuçlarını değerlendirirken adil davranmadığını düşündüğünüz oldu mu? Aslında haklı olabilirsiniz.
Yeni yapılan bir araştırma, öğretmenlerin puanlama yaparken 'isimlerin baş harflerine göre' değerlendirme yapıyor olabileceğini kanıtladı.
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Sınava çalışmanın stresi ayrı, sınava girmek ayrı, sonucunu beklemek ayrı bir stresli.
Peki sınavlardan aldığınız puanın, isminizin baş harfiyle ilişkili olabileceğini düşünmüş müydünüz?
Araştırmaya göre, isminizin alfabede sonda veya başta yer alması, alacağınız puanı etkiliyor.
İsmi A, B, C, D veya E ile başlayan öğrenciler, 100 üzerinden değerlendirildiğinde diğer öğrencilerden 0,3 puan daha yüksek alıyor.
Alfabenin sonlarına, daha doğrusu listenin sonlarına geldikçe notların düşme sebebi ise öğretmenlerin uzun süren değerlendirme sonucunda dikkatlerini kaybetmeye başlaması.
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Elbette bu durum, öğretmeninizin sınavları nasıl değerlendirdiğiyle alakalı. Örneğin sıralama, alfabenin sonundan başlıyorsa bu kez ismi alfabenin ilk harfleriyle başlayan öğrenciler daha düşük puan alıyor.
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Sınav kağıtlarının sıralaması toplandığı şekilde oluyor, hiç alfabetik sıralayanı görmedim, duymadım. Ki neredeyse hiçbir öğretmen tek oturuşta tüm kağıtları... Devamını Gör
Öğretmenine yalakalığı güzel yapıyorsan ismin abdülrezzak olsun verebileceği en yüksek puanı verir.