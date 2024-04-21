Sorun Sizde Değil: İsminizin Baş Harfi Sınav Sonucunuzu Etkiliyor Olabilir!

Alfabenin sonlarında yer alan öğrenciler ise 0,3 puan daha düşük alıyor. Dolayısıyla alfabenin en başında ve en sonunda yer alan iki öğrenci arasında tek bir sınavda ortalama 0,6 puanlık bir fark oluşuyor.

Bir de bunun bütün sınavlarda, dolayısıyla genel ortalamada ne kadar etkili olabileceğini bir düşünün.