Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Sorun Sizde Değil: İsminizin Baş Harfi Sınav Sonucunuzu Etkiliyor Olabilir!

Sorun Sizde Değil: İsminizin Baş Harfi Sınav Sonucunuzu Etkiliyor Olabilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 10:31

Öğretmenlerinizin sınav sonuçlarını değerlendirirken adil davranmadığını düşündüğünüz oldu mu? Aslında haklı olabilirsiniz. 

Yeni yapılan bir araştırma, öğretmenlerin puanlama yaparken 'isimlerin baş harflerine göre' değerlendirme yapıyor olabileceğini kanıtladı.

Kaynak: https://record.umich.edu/articles/stu...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sınava çalışmanın stresi ayrı, sınava girmek ayrı, sonucunu beklemek ayrı bir stresli.

Sınava çalışmanın stresi ayrı, sınava girmek ayrı, sonucunu beklemek ayrı bir stresli.

Bazen sınavınızın gerçekten iyi geçtiğini düşünür ve yüksek bir puan alacağını hayal edersiniz. Fakat gelen sonuç oldukça farklıdır. Tabii tam tersi durum da söz konusu olabilir.

Siz çok düşük bir puan beklerken oldukça yüksek bir puan alabilirsiniz.

Peki sınavlardan aldığınız puanın, isminizin baş harfiyle ilişkili olabileceğini düşünmüş müydünüz?

Peki sınavlardan aldığınız puanın, isminizin baş harfiyle ilişkili olabileceğini düşünmüş müydünüz?

Michigan Üniversitesi'nde 30 milyonu aşkın sınav sonucu değerlendirmesinin yapılmasıyla yeni bir araştırma yürütüldü. Araştırmada, öğrencilerin aldıkları notların isimlerinin baş harfleriyle ilişkili olduğu görüldü.

Araştırmaya göre, isminizin alfabede sonda veya başta yer alması, alacağınız puanı etkiliyor.

Araştırmaya göre, isminizin alfabede sonda veya başta yer alması, alacağınız puanı etkiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yürütülen bu çalışmada, öğrencilerin soy isimlerinin baş harfli dikkate alınmış. Ancak ülkemizde çoğunlukla isimlerle sıralama yapıldığını belirterek yazımızda 'soyadı' yerine 'isim' kullanacağımızı belirtelim.

Araştırmada ortaya konduğu üzere, isimleri alfabenin sonlarında yer alan kişiler, yani sınav listesinde sonlarda yer alan kişiler daha düşük puanlar alıyor.

İsmi A, B, C, D veya E ile başlayan öğrenciler, 100 üzerinden değerlendirildiğinde diğer öğrencilerden 0,3 puan daha yüksek alıyor.

İsmi A, B, C, D veya E ile başlayan öğrenciler, 100 üzerinden değerlendirildiğinde diğer öğrencilerden 0,3 puan daha yüksek alıyor.

Alfabenin sonlarında yer alan öğrenciler ise 0,3 puan daha düşük alıyor. Dolayısıyla alfabenin en başında ve en sonunda yer alan iki öğrenci arasında tek bir sınavda ortalama 0,6 puanlık bir fark oluşuyor.

Bir de bunun bütün sınavlarda, dolayısıyla genel ortalamada ne kadar etkili olabileceğini bir düşünün.

Alfabenin sonlarına, daha doğrusu listenin sonlarına geldikçe notların düşme sebebi ise öğretmenlerin uzun süren değerlendirme sonucunda dikkatlerini kaybetmeye başlaması.

Alfabenin sonlarına, daha doğrusu listenin sonlarına geldikçe notların düşme sebebi ise öğretmenlerin uzun süren değerlendirme sonucunda dikkatlerini kaybetmeye başlaması.

Jiaxin Pei adlı araştırması bu durumun sebebini şu şekilde açıklıyor;

'Yorgunluğun bu etkiyi yaratan en önemli faktörlerden biri olduğundan şüpheleniyoruz, çünkü bir şey üzerinde uzun süre çalıştığınızda yoruluyorsunuz. Sonra dikkatinizi kaybetmeye başlıyorsunuz ve bilişsel yetenekleriniz azalıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Elbette bu durum, öğretmeninizin sınavları nasıl değerlendirdiğiyle alakalı. Örneğin sıralama, alfabenin sonundan başlıyorsa bu kez ismi alfabenin ilk harfleriyle başlayan öğrenciler daha düşük puan alıyor.

Elbette bu durum, öğretmeninizin sınavları nasıl değerlendirdiğiyle alakalı. Örneğin sıralama, alfabenin sonundan başlıyorsa bu kez ismi alfabenin ilk harfleriyle başlayan öğrenciler daha düşük puan alıyor.

Yani aslında düşük puanlar almanız sizinle değil, tamamen ailenizin size verdiği isimle veya soy isimle alakalı olabilir!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ömer

Bu araştırnanın geçersizliği şurada: 1- Sınav kağıtları hiç bir zaman alfabetik değildir, rastgele dizilimlidir. 2 - Sıralı olsa bile okul numarasıdır. 3- Bu... Devamını Gör

Yasemin Demir

Sınav kağıtlarının sıralaması toplandığı şekilde oluyor, hiç alfabetik sıralayanı görmedim, duymadım. Ki neredeyse hiçbir öğretmen tek oturuşta tüm kağıtları... Devamını Gör

ömer

Öğretmenine yalakalığı güzel yapıyorsan ismin abdülrezzak olsun verebileceği en yüksek puanı verir.