İndirim Günleri Başlıyor! 23 - 29 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.08.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 - 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

22 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 229 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Nar Toz Şeker 3 Kg 135 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 135 TL

  • Piliç Salam 850 gr 72,50 TL

  • Anavarza Çiçek Balı 450 gr 189 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 179 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 29,50 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 69 TL

  • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 135 TL

  • Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 189 TL

  • Aspreox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 139 TL

  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 129,50 TL

  • Dalin Bebek Şampuanı 700 ml 99,75 TL

  • Aptamil Çocuk Devam Sütü 250 gr 250 TL

Haftanın Yıldızları

👇🏽

Nivea Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim👇🏽

Signal Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim👇🏽

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

Tazenin Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

28 Ağustos 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Philips 55" 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 21.999 TL

  • Hi-Level 50' UHD Smart Tv 11.999 TL

  • Hi-Level 32' HD Ready Smart Tv 5.499 TL

  • Toshiba 43' FHD VIDAA Tv 10.999 TL

  • Karizma File Çalışma Koltuğu 1.999 TL

  • Raflı Çalışma Masası 1.999 TL

Kiwi Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL

  • SEG Kurutma Makinesi 13.799 TL

  • SEG Buzdolabı 11.499 TL

Sinbo 5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.399 TL

  • Sinbo Inox Tost Makinesi 1.599 TL

  • Sinbo Türk Kahve Makinesi 999 TL

  • Homed Stand Mikser 4.499 TL

  • Sinbo Türk Kahve Makinesi 999 TL

  • Sinbo Buharlı Kırışık Giderici 949 TL

  • Kiwi Şarjlı Masaj Aleti 549 TL

  • Kiwi Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Hascevher Ezme Granit Derin Tencere 699 TL

  • Hascevher Ezme Granit Basık Tencere 699 TL

  • Hascevher Ezme Granit Tava 399 TL

  • Keramika Tost Kahvaltı Takımı 499 TL

  • Paşabahçe Tokio Su Bardağı 6'lı 139 TL

  • Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 169 TL

  • Paşabahçe Petite Servis Tabağı 99,50 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 4'lü 100 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 3'lü 199 TL

Ev ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Apec APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

  • Volta EV2 Elektrikli Araç 289.990 TL

  • ReVolt RS6 125CC Benzinli Motosiklet 45.990 TL

  • Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 26.990 TL

Oyun Hamuru 16,90 TL

👇🏽

👇🏽

29 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

SGS İnvertor Kaynak Makinası 4.500 TL

  • Sıcak Hava Tabancası 649 TL

  • Eğe Seti 549 TL

  • Somun Adaptör Seti 109 TL

  • Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi 119 TL

  • Mini Kolastar Testeresi 199 TL

  • Zımba Tabancası 499 TL

  • Matkap Uç Seti 269 TL

  • Freze Matkap Uç Seti 109 TL

  • Mıknatıslı Mini Su Terazisi 99 TL

  • Alüminyum Su Terazisi 40 cm 169 TL

  • Akrilik Sprey Boya 400 ml / 320 gr 99 TL

  • Gravür Taşlama Seti 1.290 TL

  • Panç Set 175 TL

  • Lehim Kalemi 230V 40W 345 TL

  • Mutfak Lavabo Musluk Ucu 149 TL

  • 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 75 TL

  • Pervaneli Duş Başlığı Set 5 Fonksiyonlu 169 TL

  • 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 65 TL

  • Evye Borusu 195 TL

  • 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 95 TL

  • 2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 65 TL

  • Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 50 TL

  • Koltuk ve Halı Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Motor Ağır Yağ - Kir Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Jant Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Lastik Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Genel Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Deri Koltuk Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Hızlı Cila 500 ml 45 TL

  • Torpido Parlatıcı 500 ml 45 TL

Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

  • Range 5 Kanat Vantilatör 55W 1.190 TL

  • Arnica Blender Seti 1.490 TL

  • Kumtel Mini Fırın 2.150 TL

  • Kumtel Vakum Makinesi 1.250 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

  • Homend 1351H Waffle Makinesi 1.490 TL

  • Philips Saç Kurutma Makinesi 799 TL

  • Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.290 TL

  • Heifer Cam Kettle 1,8 L 899 TL

  • Rexon Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 349 TL

  • Rexon Saç Düzleştirici Fırça veya Kıvırıcı 590 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici Üflemeli 1.950 TL

  • Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 449 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 8GB/128GB 15.990 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 16.990 TL

  • TCL 43' Full HD QLED Android Tv 12.450 TL

  • Akıllı Saat 499 TL

  • Kablosuz Speaker PBS228 375 TL

  • Kulaküstü Kulaklık PBS229 749 TL

  • TWS Kulaklık PBS230 499 TL

  • TWS Kulaklık PBS231 549 TL

  • Akıllı Bileklik 299 TL

  • Powerbank MagSafe 5.000 mAh PBS133 479 TL

  • Powerbank 20.000 mAh PD PBS132 599 TL

  • Powerbank 10.000 mAh PBS131 349 TL

  • Duvar Şarjı 65W USB+PD PBS135 649 TL

  • Duvar Şarjı 20W PD+USB 3.0 QC PBS136 249 TL

  • Duvar Şarjı 30W PD+USB 3.0 QC PBS137 349 TL

  • Araç Şarjı USB+Type-C Hızlı PBS134 169 TL

  • Tablet Telefon Standı PBS140 129 TL

  • Araç Tutucu Mıknatıslı PBS141 129 TL

  • Işıklı Tripod PBS142 275 TL

  • Kablolu Kulakiçi Kulaklık Lightning PBS226 109 TL

  • Kablolu Kulakiçi Kulaklık Type-C PBS227 109 TL

  • Şarj Kablosu Type-C Lightning PBS420 85 TL

  • Şarj Kablosu Type-C 65W PBS421 85 TL

  • Şarj Kablosu iOS PBS418 85 TL

  • Mini Robot Aydınlatmalı LR44 Pil 99 TL

  • Şarj Kablosu Type-C PBS419 85 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.890 TL

  • Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.890 TL

  • Kapaklı Leğen 10 Litre 109 TL

  • Yumurta Saklama Kabı 15’li 55 TL

  • Bardaklı Sürahi Seti 99 TL

  • Antik Kase Seti 3’lü 139 TL

  • Okyanus Home Süzgeç Çeşitleri 35 TL

  • Spatula Maşa 39 TL

  • Pipetli Bardak 600 ml 35 TL

  • Lisanslı Beslenme Kabı 69 TL

  • Lisanslı Matara 119 TL

Ev ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Çocuk Valiz 799 TL

  • North Pacific PP Valiz Büyük Boy 875 TL

  • North Pacific PP Valiz Orta Boy 755 TL

  • North Pacific PP Valiz Küçük Boy 685 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

  • Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

  • Silikon Yastık 119 TL

  • Bebek Alez 99 TL

  • Ev Elbisesi 199 TL

  • Pijama Takımı Kadın 269 TL

  • Pijama Takımı Erkek 279 TL

  • Valiz Organizer Set 6’lı 99 TL

  • Masa Örtüsü Pötikare 160x160 cm 119 TL

  • Masa Örtüsü Pötikare 140x140 cm 79 TL

  • Banyo Paspas Seti 249 TL

  • Pipetli Bardak 300 ml 165 TL

  • Cam Biberon Seti 169 TL

  • Emzik Kutusu 49 TL

  • Meyve Süzgeci 75 TL

  • Mini Cam Alıştırma Bardağı 75 TL

  • Akıtmaz Kulplu Bardak 139 TL

  • Sulu Diş Kaşıyıcı 75 TL

İndirimli valiz çeşitlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi 180 cc 129 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 65 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 69 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 99 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 89 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 119 TL

  • Vega Kase 215 cc 22,50 TL

  • Boncuk Kenarlı Kase 219 TL

  • Boncuklu Fincan Seti 90 cc 549 TL

  • Mottolu Kupa 330 cc 199 TL

  • Cam Yağdanlık 350 ml 119 TL

  • Şekilli Renkli Cam Pipet Seti 65 TL

  • Çift Cidarlı Renkli Cam Kupa 390 cc 259 TL

  • Cam Meşrubat Bardağı 360 cc 34 TL

  • Emaye Kızartma Tenceresi 319 TL

  • Yuvarlak Kek Kalıbı 23x12 cm 349 TL

  • Kelepçeli Baton Kek Kalıbı 30x7 cm 449 TL

  • Tek Fiyat Bıçak/Soyacak Çeşitleri 89 TL

  • Renkli Süzgeç 20 cm 109 TL

  • Cam Kesme Tablası 20x30 cm 99 TL

ŞOK 23 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Stitch/ Avengers Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 599 TL

  • Charm Okul Çantası 599 TL

  • Laptop Çantası 299 TL

  • Çift Gözlü Kalem Çantası 100 TL

  • Desenli Kalemlik 129 TL

  • Peluş Kalem Çanta 75 TL

Defter Çeşitleri👇

Okul alışverişi kampanyasına buradan göz atmayı unutmayın.

Faber Castell Desenli Kurşun Kalem 6'lı 69,95 TL

  • Superfine Kalem Ucu 4'lü 59,95 TL

  • Keçeli Kalem 12'li 99,95 TL

  • Okul Seti 79,95 TL

  • Sınav Silgisi 44,95 TL

  • Sekreterlik 49,95 TL

  • Eva 10'lu 29,95 TL

  • Ders Programlı Etiket 24'lü 6,99 TL

Lector Pastel Boya 12'li 19,95 TL

  • Sulu Boya 12'li 21,95 TL

  • Jumbo Keçeli Kalem 12'li 99,95 TL

  • Kuru Boya 24'lü 89,95 TL

  • Şeffaf Dosya 50'li 29,95 TL

  • Körüklü Dosya 7 Bölmeli 54,95 TL

  • Hazır Yapışkanlı Defter Kabı 5'li 11,95 TL

Pritt Pastel Boya 12'li 79,95 TL

  • Oyun Hamuru 4'lü 99,95 TL

  • Silinebilir Pastel Boya 12'li 99,95 TL

  • Parmak Boyası 6'lı 119 TL

Abaküs Sayı Seti 79,95 TL

  • Paketleme Bandı 37,50 TL

  • Metal Kalemlik 21,95 TL

  • Çöpçü Kalemlik 29,95 TL

Rotring Kırtasiye Seti 54,95 TL

Epson Ecotank Çok Fonksiyonlu Yazıcı 5.299 TL

  • Pj10 Projeksiyon Cihazı 2.499 TL

  • Dijital Yazı Tahtası 119 TL

  • Lara Çalışma Koltuğu 1.999 TL

