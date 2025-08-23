İndirim Günleri Başlıyor! 23 - 29 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 - 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
22 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 229 TL
Haftanın Yıldızları
Nivea Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim👇🏽
Signal Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim👇🏽
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Tazenin Yıldızları
Kahvaltının Yıldızları
28 Ağustos 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Philips 55" 4K UHD Led Dolby Atmos Smart Tv 21.999 TL
Kiwi Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL
Sinbo 5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.399 TL
Hascevher Ezme Granit Derin Tencere 699 TL
Apec APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
Oyun Hamuru 16,90 TL
29 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
SGS İnvertor Kaynak Makinası 4.500 TL
Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL
Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 8GB/128GB 15.990 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.890 TL
Çocuk Valiz 799 TL
Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi 180 cc 129 TL
ŞOK 23 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Stitch/ Avengers Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 599 TL
Defter Çeşitleri👇
Faber Castell Desenli Kurşun Kalem 6'lı 69,95 TL
Lector Pastel Boya 12'li 19,95 TL
Pritt Pastel Boya 12'li 79,95 TL
Abaküs Sayı Seti 79,95 TL
Rotring Kırtasiye Seti 54,95 TL
Epson Ecotank Çok Fonksiyonlu Yazıcı 5.299 TL
