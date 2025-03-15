İlk Fragman Yayınlandı: Freak Friday'in 22 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor

Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan'ın başrollerinde yer aldığı filmde sihirli bir kurabiyeyle yer değiştiren Anna ve Tess'in maceralarını izlemiştik.

Devam filminde Anna, hem kendi kızı hem üvey kızıyla yeni bir hayata sahip.

Ancak kaderin onlara sunduğu sürprizler henüz bitmedi! Bir falcının kehanetiyle olaylar yeniden kontrolden çıkıyor. Falcı, Tess ve Anna’nın kaderlerinin geçmişte kesiştiğini fark ediyor ve yeni bir değişimin kapıda olduğunu söylüyor.

Sevilen filmden Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky ve Rosalind Chao geri dönüyor.