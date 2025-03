İlk Fragman Yayınlandı: Freak Friday'in 22 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor

Filmin yönetmen koltuğunda Welcome to Chippendales, And Just Like That…, The High Note ve Late Night gibi yapımlardan tanınan Nisha Ganatra oturuyor. Senaryo ise Dollface dizisinin yaratıcısı Jordan Weiss tarafından kaleme alındı. Yapımcılar arasında ilk filmin yapımcısı Andrew Gunn ve eski Disney yöneticisi Kristin Burr yer alırken, Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan da yürütücü yapımcı olarak projeye dahil oldu.

Kasım ayında Lindsay Lohan, ilk filmdeki hayali grubu Pink Slip’in yeni şarkılarla geri döneceğini açıklamıştı. Merakla beklenen Freakier Friday, 8 Ağustos 2025’te sinemalarda olacak!