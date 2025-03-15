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İlk Fragman Yayınlandı: Freak Friday'in 22 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor

İlk Fragman Yayınlandı: Freak Friday'in 22 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.03.2025 - 23:25

2003 yapımı Çılgın Cuma (Freaky Friday)’nın uzun zamandır beklenen devam filmi Freakier Friday için ilk fragman yayınlandı! 22 yıl sonra Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan, anne-kız rollerine geri dönüyor.

Disney’in klasikleşen komedisinin yeni halkasında, Tess ve Anna Coleman’ın hikâyesi bu kez nesiller arası bir dönüşümle daha da büyüyor.

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2000'li yılların en sevilen filmlerinden Freak Friday'in devam filmi tam 22 yıl sonra geliyor.

2000'li yılların en sevilen filmlerinden Freak Friday'in devam filmi tam 22 yıl sonra geliyor.

Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan'ın başrollerinde yer aldığı filmde sihirli bir kurabiyeyle yer değiştiren Anna ve Tess'in maceralarını izlemiştik.

Devam filminde Anna, hem kendi kızı hem üvey kızıyla yeni bir hayata sahip.

Ancak kaderin onlara sunduğu sürprizler henüz bitmedi! Bir falcının kehanetiyle olaylar yeniden kontrolden çıkıyor. Falcı, Tess ve Anna’nın kaderlerinin geçmişte kesiştiğini fark ediyor ve yeni bir değişimin kapıda olduğunu söylüyor. 

Sevilen filmden Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky ve Rosalind Chao geri dönüyor.

Freakier Friday Ne Zaman Vizyona Girecek?

Freakier Friday Ne Zaman Vizyona Girecek?

Filmin yönetmen koltuğunda Welcome to Chippendales, And Just Like That…, The High Note ve Late Night gibi yapımlardan tanınan Nisha Ganatra oturuyor. Senaryo ise Dollface dizisinin yaratıcısı Jordan Weiss tarafından kaleme alındı. Yapımcılar arasında ilk filmin yapımcısı Andrew Gunn ve eski Disney yöneticisi Kristin Burr yer alırken, Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan da yürütücü yapımcı olarak projeye dahil oldu.

Kasım ayında Lindsay Lohan, ilk filmdeki hayali grubu Pink Slip’in yeni şarkılarla geri döneceğini açıklamıştı. Merakla beklenen Freakier Friday, 8 Ağustos 2025’te sinemalarda olacak!

Fragmanı da şöyle bırakalım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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