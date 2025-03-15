İlk Fragman Yayınlandı: Freak Friday'in 22 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor
İlk Fragman Yayınlandı: Freak Friday'in 22 Yıl Sonra Devam Filmi Geliyor
2003 yapımı Çılgın Cuma (Freaky Friday)’nın uzun zamandır beklenen devam filmi Freakier Friday için ilk fragman yayınlandı! 22 yıl sonra Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan, anne-kız rollerine geri dönüyor.
Disney’in klasikleşen komedisinin yeni halkasında, Tess ve Anna Coleman’ın hikâyesi bu kez nesiller arası bir dönüşümle daha da büyüyor.
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2000'li yılların en sevilen filmlerinden Freak Friday'in devam filmi tam 22 yıl sonra geliyor.
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Freakier Friday Ne Zaman Vizyona Girecek?
Fragmanı da şöyle bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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