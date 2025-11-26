İlişkinin Nasıl Gözüktüğünü Anlat, Yapay Zeka Sizi Çizsin!
Herkes aşkı kendine özgü bir şekilde yaşar... Kimileri daha dingin kimileri ise heyecan verici bir şekilde aşkı hisseder! Partnerin ile birlikte nasıl bir aşk yaşadığını bize anlatabilirsin! Aranızdaki aşk enerjisinin somutlaşmış haline ulaşabilirsin. Nasıl mı? Yapay zekaya anlatarak!
Bize ilişkini betimle, yapay zekaya ilişkindeki duygunun somutlaşmış halini çizdirelim!
1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyim?
2. Şimdi asıl sorumuza gelelim! Partnerinle geçirdiğin bir günü anlatır mısın?
3. Birlikte film izleme zamanı! Hangi tarzı seçersin?
4. Peki, partnerinle tartıştığında nasıl tepki verirsin?
5. Biraz da seni bilelim! Partnerin seni nasıl tanımlar?
6. İlişkini tanımlayan kelimeyi seçer misin?
7. Son olarak! Bir aradayken en çok hangi duyguyu hissedersin?
Huzur dolu bir ilişki!
Tutkulu bir ilişki!
Dengeli bir ilişki!
Derin bir ilişki!
