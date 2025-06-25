İlişkin İçin Ne Kadar Fedakarsın?
Aşk emek ister… Peki sen ne kadar emek veriyorsun? Sevdiğin insan için nelere göz yumarsın? Taviz mi veriyorsun, yoksa sınırlarını mı koruyorsun? Bu testte ilişkinde ne kadar fedakar olduğunu öğreneceksin.
Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sana yanlış bir şey yaptığında ne kadar sürede affedersin?
4. Partnerin seninle buluşacağı gün arkadaşlarıyla son dakika plan yaparsa ne yaparsın?
5. Partnerin bir şey isteyince, kendi planlarını ertelediğin olur mu?
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6. Tartışma sırasında haksız olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?
7. Sana zaman ayırmadığında ne hissedersin?
8. Onun mutlu olması için kendinden vazgeçtiğin oldu mu?
9. Onun yaptığı fedakarlıkları fark eder misin?
10. İlişkin için seni en iyi tanımlayan cümle hangisi?
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Sen %100 fedakarsın!
Sen %70 fedakarsın!
Sen %40 fedakarsın!
Sen %10 fedakarsın!
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