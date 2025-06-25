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İlişkin İçin Ne Kadar Fedakarsın?

İlişkin İçin Ne Kadar Fedakarsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.06.2025 - 13:06

Aşk emek ister… Peki sen ne kadar emek veriyorsun? Sevdiğin insan için nelere göz yumarsın? Taviz mi veriyorsun, yoksa sınırlarını mı koruyorsun? Bu testte ilişkinde ne kadar fedakar olduğunu öğreneceksin.

 Hazırsan başlayalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sana yanlış bir şey yaptığında ne kadar sürede affedersin?

4. Partnerin seninle buluşacağı gün arkadaşlarıyla son dakika plan yaparsa ne yaparsın?

5. Partnerin bir şey isteyince, kendi planlarını ertelediğin olur mu?

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6. Tartışma sırasında haksız olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?

7. Sana zaman ayırmadığında ne hissedersin?

8. Onun mutlu olması için kendinden vazgeçtiğin oldu mu?

9. Onun yaptığı fedakarlıkları fark eder misin?

10. İlişkin için seni en iyi tanımlayan cümle hangisi?

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Sen %100 fedakarsın!

Hayatının merkezine koyduğun o özel kişiye olan sevgin adeta tarifsiz! Onun için her şeyi göze alıyorsun, hatta bazen kendi ihtiyaçlarını ve arzularını bile ikinci plana atabiliyorsun. Bu, senin duygusal gücünün ve sevginin büyüklüğünün bir göstergesi. Ancak, bu değerli duygusal gücün karşılıklı olması gerektiğini unutmamalısın. Aşk, bir denge oyunudur ve her iki tarafın da eşit ölçüde katkıda bulunması gerektiğini unutma. Kendine de biraz alan açmayı ihmal etme. Kendini sevdiğin kadar sevdiğin kişiye de değer ver. Unutma, kendine olan sevgin, başkalarına verebileceğin sevginin de temelini oluşturur. Kendine de biraz vakit ayır, kendi ihtiyaçlarını ve arzularını da önemse. Senin de kendini sevme hakkın var!

Sen %70 fedakarsın!

Aşk hayatında dengeyi tutturmak herkesin harcı değil, fakat sen bu konuda gerçekten başarılısın. İlişkinde ne fazla fedakâr olup kendini tüketiyorsun, ne de sevdiğin kişiyi ihmal edecek kadar ilgisiz kalıyorsun. Kendi sınırlarını gayet iyi biliyor ve bu çerçevede hareket ediyorsun. Bu, seni hem sağlıklı bir ilişkiye taşıyor hem de ilişkinin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Bir yandan sevdiğin kişi için elinden geleni yapıyor, diğer yandan da kendini unutmuyorsun. Bu dengeyi sağlamak gerçekten takdire şayan. Kısacası, aşk hayatında adeta bir denge ustası olduğunu söyleyebiliriz. Bravo sana!

Sen %40 fedakarsın!

Aşkın büyülü dünyasında, kalbinde özel bir yere sahip olan kişiye karşı duyduğun yoğun duyguları inkar etmek imkansız. Ancak, bazen bencil yanların seni geri çekiyor, bu da ilişkinin ilerlemesini engelliyor. Bu durum, bir ilişkide her iki tarafın da eşit çaba sarf etmesi gerektiği gerçeğini unutmana neden olabilir. Ancak unutma ki, aşk karşılıklı bir dans gibidir; her iki tarafın da adımları uyum içinde olmalıdır. Eğer bu dansı başarıyla gerçekleştirebilirseniz, ilişkiniz daha da güçlenecektir. Bu, birbirinize olan bağlılığınızı ve sevginizi pekiştirecek, ilişkinizin temelini daha da sağlamlaştıracaktır. Ancak bu dansı gerçekleştirmek için bazen küçük fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. Bu fedakarlıklar, her ne kadar zorlu gibi görünse de, sonunda büyük mutluluklar getirecektir. Bir ilişkide küçük fedakarlıklar, büyük zaferlerin anahtarıdır. Belki bir gün sevdiğin kişinin en sevdiği filmi izlemek için kendi film tercihlerinden vazgeçersin, belki de onun için en sevdiğin yemeği yaparsın. Bu küçük fedakarlıklar, sevdiğin kişiye olan sevgini ve saygını gösterir ve onun da sana karşı hislerini derinleştirir. Sonuç olarak, aşkta bencillik yerine fedakarlık ve anlayışı tercih etmek, ilişkinin daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Unutmayın ki, küçük fedakarlıklar büyük mutluluklar getirir ve aşkın sihirli dünyasında, bu mutluluklar her şeye değer.

Sen %10 fedakarsın!

Bir ilişkide sınırlarınızı çizmek ve korumak, kuşkusuz ki önemli bir yetenek. Ancak, bazen bu durumun da bir sınırı olduğunu unutmamak gerekir. İlişkiler, bir denge sanatıdır ve bu dengeyi sağlamak için bazen kendi sınırlarınızdan birazcık ödün vermek gerekebilir. Öyle ki, bir ilişkide sınırlarınızı çok sıkı bir şekilde korursanız, karşılıklı bir bağ kurmakta zorlanabilirsiniz. Neden mi? Çünkü ilişkiler, iki tarafın birbirine karşı açık ve alıcı olduğu durumlarda en güzel şekilde gelişir. Ancak, eğer her zaman kendi sınırlarınızı koruma modunda olursanız, bu durum karşınızdaki kişiye kapalı bir kapı imajı çizebilir. Bu durumda, belki de biraz daha esnek olmayı öğrenmek gerekiyor. Kendi sınırlarınızdan ödün vermek, her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil. Hatta, bu durum bazen ilişkinizin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir. Sonuçta, her şey karşılıklı, değil mi? İlişkilerde vermek ve almak dengesi çok önemlidir. Bir tarafın sürekli verdiği, diğer tarafın ise sürekli aldığı bir ilişki, uzun vadede sağlıklı olmayabilir. Bu nedenle, bazen kendi sınırlarınızdan ödün vererek, karşınızdaki kişiye de aynı şekilde davranma fırsatı vermek, ilişkinizin daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir. Unutmayın, ilişkilerde esneklik ve anlayış, karşılıklı bağın kuvvetlenmesine yardımcı olur. Kendi sınırlarınızı korurken, karşınızdaki kişiye de aynı özgürlüğü tanıyarak, birlikte daha güçlü bir bağ kurabilirsiniz.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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