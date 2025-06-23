Senin Yalnızlığın Ne Kadar Sürecek?
Yalnızlık… Kimi zaman huzurun diğer adı, kimi zaman sessiz bir çığlık. Kalabalıkların içinde bile yalnız hissedebilirsin bazen. Ya da gerçekten kimsesiz kaldığın bir dönemde olabilirsin. Ama bu his… Geçici mi yoksa uzun sürecek bir misafir mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yalnızken genelde ne yaparsın?
4. Birine açılmak senin için nasıldır?
5. Yalnızlık bazen iyi gelir cümlesine katılır mısın?
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6. En çok kimle konuşmak istersin?
7. Telefonunun rehberinde gerçekten derdini anlatabileceğin kaç kişi var?
8. Hayatında seni gerçekten tamamlayan biri var mı?
9. Aşk hayatın şu an nasıl?
10. Peki, yalnızlığı seçen sen misin? Yoksa yalnız bırakılan mı?
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Çok yakında biri hayatına girecek!
Bir süre daha yalnızsın!
Senin yalnızlığının bitmesine çok var!
Sen sonsuz bir yalnızlık içindesin!
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