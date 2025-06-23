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Senin Yalnızlığın Ne Kadar Sürecek?

Senin Yalnızlığın Ne Kadar Sürecek?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 12:06

Yalnızlık… Kimi zaman huzurun diğer adı, kimi zaman sessiz bir çığlık. Kalabalıkların içinde bile yalnız hissedebilirsin bazen. Ya da gerçekten kimsesiz kaldığın bir dönemde olabilirsin. Ama bu his… Geçici mi yoksa uzun sürecek bir misafir mi?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Yalnızken genelde ne yaparsın?

4. Birine açılmak senin için nasıldır?

5. Yalnızlık bazen iyi gelir cümlesine katılır mısın?

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6. En çok kimle konuşmak istersin?

7. Telefonunun rehberinde gerçekten derdini anlatabileceğin kaç kişi var?

8. Hayatında seni gerçekten tamamlayan biri var mı?

9. Aşk hayatın şu an nasıl?

10. Peki, yalnızlığı seçen sen misin? Yoksa yalnız bırakılan mı?

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Çok yakında biri hayatına girecek!

Yalnızlıkla geçen uzun gecelerin sona ermek üzere olduğunu hissediyor musun? İçindeki o boşluk, sanki bir şeylerin eksik olduğunu fısıldıyor mu sana? İletişime olan arzun, kalbinin hâlâ umutla atıyor oluşu, ruhunun derinliklerinde bir yerlerde bir şeylerin değişmekte olduğunu hissettiriyor mu? Eğer öyleyse, bu hislerin hepsi sana bir işaret veriyor: Yalnızlık perdenin arkasına çekiliyor ve sahne hayatının yeni bir bölümüne hazırlanıyor. Çok uzak olmayan bir zamanda hayatına biri girecek. Belki bir dost, belki bir aşk... Ama kesin olan bir şey var ki, o da artık yalnız kalmayacağın. Yalnızlıkla dans ettiğin bu süre zarfında belki de en çok özlediğin şey, bir başkasının varlığı, bir başkasının seni anlaması ve paylaşmasıydı. İşte bu özlem artık sona eriyor. Kendini hazırla, çünkü ışığa az kaldı. Bu ışık, belki de hayatının en parlak dönemini aydınlatmak için geliyor. Bu yeni dönem, hayatının her alanında olumlu değişimler getirecek. Yalnızlıkla dolu günlerin ardından, bu değişim seni daha da güçlendirecek ve hayatına yeni bir anlam katacak.

Bir süre daha yalnızsın!

Yalnızlıkla dansın bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bu durumda senin dikkatli ve ölçülü tavrının da belirleyici bir rolü var. Yalnızlık sana ağırdan ziyade tatlı bir hüzün gibi geliyor, ama tabii ki zaman zaman bu hüzün canını acıtabiliyor. Şu sıralar biraz daha kendine döndüğün, iç dünyanı toparlamaya çalıştığın bir evrede bulunuyorsun. Kendi içindeki karmaşayı çözümlemeye, duygularını düzene koymaya çalışıyorsun. Bu süreçte belki de en çok ihtiyacın olan şey sabır ve anlayış. Sonrası mı? İşte o zaman yolların kesişeceği an gelecek. Belki beklenmedik bir anda, belki de tam da umduğun gibi... Yalnızlıkla dansın sona erecek ve yeni bir dönem başlayacak.

Senin yalnızlığının bitmesine çok var!

Yalnızlık senin için artık bir yaşam tarzı, hatta belki de bir alışkanlık haline gelmiş gibi görünüyor. Kendi iç dünyanda, korunma amaçlı inşa ettiğin duvarlar, seni belki de farkında olmadan bir yalnızlık labirentine sürüklemiş olabilir. Kalbinde, belki de görünürde olmayan ama hissedilen kırıklar, hayal kırıklıkları var. Bunlar, belki de seni içinde bulunduğun bu karanlık atmosfere itmiş olabilir. Ama bu karanlık atmosferin içinde, belki de senin bile farkında olmadığın bir pencere hala açık duruyor. Bu pencere, belki de senin iç dünyanın en derinlerinde, en kuytu köşelerinde saklı. Ve bu pencereden sızan ışık, belki de senin iç dünyanın en güzel, en saf hali. Belki bir gün, biri bu ışığı fark eder. Belki de bu ışık, onun dikkatini çeker ve merakını uyandırır. Ve belki de bu kişi, bu ışığın peşinden giderek senin iç dünyanın bu karanlık atmosferine girer. Ve belki de bu kişi, senin yalnızlığını paylaşır, seninle birlikte bu karanlık atmosferi aydınlatır. Çünkü belki de, yalnızlık sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda bir tercihtir. Ve belki de sen, bu tercihini değiştirmeye karar verirsin.

Sen sonsuz bir yalnızlık içindesin!

Bir yalnızlıkta sürükleniyorsun ki, artık kimseyle iletişim kurma, bağlarını güçlendirme arzun bile bir hayli azalmış durumda. Hayatın acımasız yüzü sana çok şey göstermiş, belki de senden çok şey almış. Ancak unutma ki, yalnızlık da tıpkı hayat gibi bir yolculuk. Ve bu yolculukta bazen en derin çukurlarda, en karanlık tünellerde bile yürümek zorunda kalabilirsin. Ama biliyor musun? Tıpkı en karanlık gece bile sonsuz olmadığı gibi, en derin yalnızlık da sonsuz değildir.  Belki de bu yolculukta sana gereken tek şey, bir adım atmak. Belki de bu adım, yalnızlığın buz gibi sularından sıcak bir limana doğru atılacak ilk adım olacak. Belki de bu adım, seni bekleyen yeni bir başlangıca, yeni bir hayata, belki de yeni bir aşka doğru atılacak ilk adım olacak. Unutma, her yolculuk bir adımla başlar ve sen henüz yolun sonuna varmadın. Hayatın sana sunduğu bu yolculukta belki de bir adım, belki de bir kaç adım daha atman gerekiyor. Ve belki de bu adımlar, seni yalnızlığın soğuk sularından alıp, hayatın sıcak limanına taşıyacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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