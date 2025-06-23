Senin Yalnızlığın Ne Kadar Sürecek?

Yalnızlık senin için artık bir yaşam tarzı, hatta belki de bir alışkanlık haline gelmiş gibi görünüyor. Kendi iç dünyanda, korunma amaçlı inşa ettiğin duvarlar, seni belki de farkında olmadan bir yalnızlık labirentine sürüklemiş olabilir. Kalbinde, belki de görünürde olmayan ama hissedilen kırıklar, hayal kırıklıkları var. Bunlar, belki de seni içinde bulunduğun bu karanlık atmosfere itmiş olabilir. Ama bu karanlık atmosferin içinde, belki de senin bile farkında olmadığın bir pencere hala açık duruyor. Bu pencere, belki de senin iç dünyanın en derinlerinde, en kuytu köşelerinde saklı. Ve bu pencereden sızan ışık, belki de senin iç dünyanın en güzel, en saf hali. Belki bir gün, biri bu ışığı fark eder. Belki de bu ışık, onun dikkatini çeker ve merakını uyandırır. Ve belki de bu kişi, bu ışığın peşinden giderek senin iç dünyanın bu karanlık atmosferine girer. Ve belki de bu kişi, senin yalnızlığını paylaşır, seninle birlikte bu karanlık atmosferi aydınlatır. Çünkü belki de, yalnızlık sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda bir tercihtir. Ve belki de sen, bu tercihini değiştirmeye karar verirsin.