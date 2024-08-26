İlişki Psikolojisi Testi: İlişkinizin Psikolojisi Bozuk mu?
İlişki Psikolojisi Testi: İlişkinizin Psikolojisi Bozuk mu?
İlişki psikolojisi testi! İlişkinizin psikolojisi bozuk mu?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevgilinle en son ne zaman derin bir konuşma yaptın?
4. İlişkinizde sık sık tartışma yaşıyor musunuz?
5. Birlikte yaptığınız aktiviteler genellikle aynı mı?
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6. İlişkinizdeki sorunları nasıl çözüyorsunuz?
7. İlişkinizde güven seviyesi nasıl?
8. Peki hiç arkadaşlarınızın yanında tartıştığınız oldu mu?
9. Ne kadar süre birbirinizi görmezseniz özlersiniz?
10. Son olarak onu kaybetmemek için her şeyi yapar mısın?
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Sizin ilişkinizin psikolojisi bozuk!
Sizin ilişkinizin psikolojisi sağlam!
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