Soyluluk Testi! Senin Soylu Özelliklerin Neler?
Soyluluk Testi! Senin Soylu Özelliklerin Neler?
Sen hangi soylu özelliklere sahipsin?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir grup insan arasında olduğunda nasıl bir rol üstlenirsin?
4. İnsanlarda nasıl bir izlenim bırakırsın?
5. Aile içinde yaşanan bir tartışmayı dışarı yansıtır mısın?
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6. Peki gerçek düşüncelerini kırmamak için saklar mısın?
7. Ülken için çok önemli bir ailesiniz ama ailenden biri ailenize uygun davranmıyor. Ne yaparsın?
8. Gelecekteki hedeflerin nelerdir?
9. Peki hayatında bazı katı kurallar var bunların hepsine uyar mısın?
10. Son olarak bunlardan hangisini asla yapmazsın?
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Otoriter ve stratejik...
Kararlı ve manipülatif...
İkna edici ve pozitif...
Planlı ve güçlü...
Destekleyici ve modern...
Çalışkan ve görgülü
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planlı ve güçlü