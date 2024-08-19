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Game of Thrones'un En Kötü Karakterini Seçiyoruz!

Game of Thrones'un En Kötü Karakterini Seçiyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
19.08.2024 - 16:01

Üstünden yıllar geçse de hala ilgiyle takip ediliyor ve özleniyor... Game of Thrones'un en kötü karakteri kimdi peki?

Buyurun ankete;

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Biliyoruz belki hepsini seçmek istiyorsun ama sadece tek bir hakkın var! İyi düşün 🤔

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MemurBey

Joffrey Baratheon kötüydü ama korkağın tekiydi de. En kötü Ramsay Bolton du bence ayrıca Sandor Clegane da iyi biriydi ya

canımmeneksebacım

Wallah remziiiiii diye girdim teste :)))