Game of Thrones'un En Kötü Karakterini Seçiyoruz!
Game of Thrones'un En Kötü Karakterini Seçiyoruz!
Üstünden yıllar geçse de hala ilgiyle takip ediliyor ve özleniyor... Game of Thrones'un en kötü karakteri kimdi peki?
Buyurun ankete;
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Biliyoruz belki hepsini seçmek istiyorsun ama sadece tek bir hakkın var! İyi düşün 🤔
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Joffrey Baratheon kötüydü ama korkağın tekiydi de. En kötü Ramsay Bolton du bence ayrıca Sandor Clegane da iyi biriydi ya
Wallah remziiiiii diye girdim teste :)))