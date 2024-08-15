Cumhuriyet Döneminde Yaşamış Hangi Siyasi Kişiliksin?
Cumhuriyet Döneminde Yaşamış Hangi Siyasi Kişiliksin?
Cumhuriyet Döneminde yaşamış hangi siyasi kişiliksin?
Haydi testeee!
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1. Bir sorunu çözmek için nasıl ilerlersin?
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2. İş yerinde bir krizi yönetirken sen hangisisin?
3. Bir işi başlatırken hangi faktörler senin için önemlidir?
4. Bir grup çalışmasında hangi rolü üstlenirsin?
5. Tartışmalarda genellikle sen...?
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6. Bir başarı hedefine ulaşmak için hangi stratejiyi izlersin?
7. Senin çalışma ortamın nasıl olmalı?
8. Son olarak karar verirken neyi önemsersin?
Atatürk
İsmet İnönü
Celal Bayar
Kazım Karabekir
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Celal Bayar
Kenan Evren
Yahya Kemal Boyabatlı... :)