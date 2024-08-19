Karakterin Hangi Döneme Ait?
Karakterin Hangi Döneme Ait?
Senin karakterin hangi döneme ait?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir sorunla karşılaştığında nasıl ilerlersin?
4. Kültürel mirasla ilgili ne düşünüyorsun?
5. Günümüz teknolojisi hakkında ne düşünüyorsun?
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6. Eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsun?
7. Uluslararası anlaşmalar hakkında ne düşünüyorsun?
8. Son olarak geçmişi merak ediyor musun?
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
Kurtuluş Savaşı ve Erken Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet Dönemi Reformları ve Geçiş Süreci
Modern Türkiye ve Globalleşme Dönemi
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