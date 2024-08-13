Karakter Testi: Sen Hangi Şehirsin?
Karakter Testi: Sen Hangi Şehirsin?
Sen hangi şehirsin?
haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Günün en sevdiğin zamanı nedir?
4. En çok hangi tür yemekleri seversin?
5. En sevdiğin açık hava etkinliği nedir?
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6. Gece hayatın var mı?
7. Peki sevdiğin müzik türünü sorsak?
8. Nasıl bir giyim tarzına sahipsin?
9. Bir şehrin hangi özelliği seni en çok etkiler?
10. Son olarak bir renk seçer misin?
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İstanbul
Bursa
Ankara
Adana
Antalya
İzmir
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