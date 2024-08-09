Görüş Bildir
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
20 Soruluk Orta Seviye Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?

20 Soruluk Orta Seviye Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
09.08.2024 - 15:01

20 soruluk orta seviyedeki genel kültür testinde full çekebilecek misin?

Haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Tuzun içinde hangi madde bulunmaz?

1. Tuzun içinde hangi madde bulunmaz?

2. Hangisi 2. Dünya Savaşı esnasında Almanya ile müttefiklik yapmıştır?

2. Hangisi 2. Dünya Savaşı esnasında Almanya ile müttefiklik yapmıştır?

3. Asya dünyanın kaçıncı büyük kıtasıdır?

3. Asya dünyanın kaçıncı büyük kıtasıdır?

4. Ege Bölgesi'nin en büyük gölü hangisidir?

4. Ege Bölgesi'nin en büyük gölü hangisidir?

5. Hangisi bir Avrupa ülkesi değildir?

5. Hangisi bir Avrupa ülkesi değildir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hangisi kandaki oksijen taşınması sağlayan elementtir?

6. Hangisi kandaki oksijen taşınması sağlayan elementtir?

7. "Yıldızlı Gece" adlı eser hangi ressama aittir?

7. "Yıldızlı Gece" adlı eser hangi ressama aittir?

8. Hangi ilimiz iki ülkeye birden komşudur?

8. Hangi ilimiz iki ülkeye birden komşudur?

9. İngiltere'ye defalarca saldırarak köyleri ve şehirleri yağmalayan halk hangisidir?

9. İngiltere'ye defalarca saldırarak köyleri ve şehirleri yağmalayan halk hangisidir?

10. Dada akımı 1. Dünya Savaşı sırasında 1915 yılında nerede başlamıştır?

10. Dada akımı 1. Dünya Savaşı sırasında 1915 yılında nerede başlamıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Çivi yazılarının bulunduğu tabletler genellikle hangi malzemeden yapılmıştır?

11. Çivi yazılarının bulunduğu tabletler genellikle hangi malzemeden yapılmıştır?

12. "Lavinia" aldı şiir kime aittir?

13. Osmanlı padişahlarının kız çocuklarına ne ad verilir?

13. Osmanlı padişahlarının kız çocuklarına ne ad verilir?

14. 1996 yılında klonlanarak elde edilen koyuna hangi isim verilmiştir?

14. 1996 yılında klonlanarak elde edilen koyuna hangi isim verilmiştir?

15. Divan edebiyatında kaside veya gazelin ilk beyitine ne ad verilir?

15. Divan edebiyatında kaside veya gazelin ilk beyitine ne ad verilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Türklerin tarihte bilinen ilk yurdu neresidir?

16. Türklerin tarihte bilinen ilk yurdu neresidir?

17. Avustralya kıtasında kaç ülke yer almaktadır?

17. Avustralya kıtasında kaç ülke yer almaktadır?

18. Hangi ünlü yazar "Ana" adlı romanını Rus Devrimi'ne adamıştır?

19. 1924-1953 yılları arasında Sovyetler Birliği'ni yöneten lider hangisidir?

19. 1924-1953 yılları arasında Sovyetler Birliği'ni yöneten lider hangisidir?

20. "Sefiller", "Notre Dame'ın Kamburu" adlı kitapların yazarı kimdir?

20. "Sefiller", "Notre Dame'ın Kamburu" adlı kitapların yazarı kimdir?

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın