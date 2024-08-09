20 Soruluk Orta Seviye Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?
20 Soruluk Orta Seviye Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?
20 soruluk orta seviyedeki genel kültür testinde full çekebilecek misin?
Haydi teste!
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1. Tuzun içinde hangi madde bulunmaz?
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2. Hangisi 2. Dünya Savaşı esnasında Almanya ile müttefiklik yapmıştır?
3. Asya dünyanın kaçıncı büyük kıtasıdır?
4. Ege Bölgesi'nin en büyük gölü hangisidir?
5. Hangisi bir Avrupa ülkesi değildir?
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6. Hangisi kandaki oksijen taşınması sağlayan elementtir?
7. "Yıldızlı Gece" adlı eser hangi ressama aittir?
8. Hangi ilimiz iki ülkeye birden komşudur?
9. İngiltere'ye defalarca saldırarak köyleri ve şehirleri yağmalayan halk hangisidir?
10. Dada akımı 1. Dünya Savaşı sırasında 1915 yılında nerede başlamıştır?
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11. Çivi yazılarının bulunduğu tabletler genellikle hangi malzemeden yapılmıştır?
12. "Lavinia" aldı şiir kime aittir?
13. Osmanlı padişahlarının kız çocuklarına ne ad verilir?
14. 1996 yılında klonlanarak elde edilen koyuna hangi isim verilmiştir?
15. Divan edebiyatında kaside veya gazelin ilk beyitine ne ad verilir?
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16. Türklerin tarihte bilinen ilk yurdu neresidir?
17. Avustralya kıtasında kaç ülke yer almaktadır?
18. Hangi ünlü yazar "Ana" adlı romanını Rus Devrimi'ne adamıştır?
19. 1924-1953 yılları arasında Sovyetler Birliği'ni yöneten lider hangisidir?
20. "Sefiller", "Notre Dame'ın Kamburu" adlı kitapların yazarı kimdir?
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