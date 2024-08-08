Hangi Efsanevi Yaratık Senin İçindeki Gizli Kişiliği Gösteriyor?
Hangi Efsanevi Yaratık Senin İçindeki Gizli Kişiliği Gösteriyor?
Hangi efsanevi yaratık senin içindeki gizli kişiliği ortaya çıkarıyor!
Haydiiiii!
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1. Bir tatil planlarken hangi tür etkinlikleri tercih edersin?
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2. Bir problemle karşılaştığında nasıl davranırsın?
3. Hangi tür kitapları okumaktan hoşlanırsın?
4. Bir parti düzenlerken hangi rolü üstlenirsin?
5. Peki hayalindeki iş hangi alanda?
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6. Bir arkadaşın sana zorlu bir görev verirse nasıl davranırsın?
7. Peki tatile çıktığın ilk gün ne yaparsın?
8. Son olarak da burç grubunu seçer misin?
Ejderha
Peri
Cüce
Sphinx
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