Seçtiğin Topuklu Ayakkabılara Göre Dişil Enerjin Yüzde Kaç?
Seçtiğin Topuklu Ayakkabılara Göre Dişil Enerjin Yüzde Kaç?
Seçimlerimizim bizim dişil enerjimizi doğrudan etkiler. Peki senin dişil enerjin kaç? Topuklu ayakkabı seçimlerini yap, öğren!
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Senin dişil enerjin %99
Senin dişil enerjin %80
Senin dişil enerjin %65
Senin dişil enerjin %55
Senin dişil enerjin %35
Senin dişil enerjin %10
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