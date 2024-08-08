Görüş Bildir
Haberler
Test
Onedio Oyun Testi: Tekrar Tekrar Çözmek İsteyeceğiniz Onedio'nun Efsane Oyun Testleri!

Onedio Oyun Testi: Tekrar Tekrar Çözmek İsteyeceğiniz Onedio'nun Efsane Oyun Testleri!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
08.08.2024 - 12:52

Oyunları hepimiz seviyoruz. Özellikle bizi zorlayan ve sınırlarımızı aşmamıza yardımcı olan oyunları daha çok. Onedio'nun çözmekten %100 keyif alacağınız 11 oyununu sizler için derledik;👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bu Renk Körlüğü Testinden Geçebilecek Misin?

1. Bu Renk Körlüğü Testinden Geçebilecek Misin?

Renk körlüğü testi ile karşınızdayız!!!! Bakalım bu renk körlüğü testini geçebilecek misin? Bu test öncekilerden çok daha zor söylemedi deme!

2. 2 Dakikada Kaç Tane Avrupa Ülkesi Sayabilirsin?

2. 2 Dakikada Kaç Tane Avrupa Ülkesi Sayabilirsin?

Coğrafya bilgin nasıl? Peki Avrupa coğrafyasına hakim misin? Çok okuyan değil çok gezen bilir derler ama bu defa okuyanlar öne çıkacak. Avrupa'daki ülkeler konusunda kendine güvenenleri bu 2 dakikalık mücadeleye davet ediyoruz.  2 dakika içinde tüm Avrupa ülkelerini yazabilecek misin? Kendine güvenen gezginler buraya! Direkt adını soyadını yazarak başlayabilirsin!

Tek yapman gereken oyundaki metin kutucuğuna aklına gelen ülkeleri teker teker yazmak. Bakalım kaç tanesi aklına gelecek?

3. 60 Saniyede Gözlerinizi Eritecek Renk Testi!

3. 60 Saniyede Gözlerinizi Eritecek Renk Testi!

Oyunumuz çok basit; farklı tondaki mozaiği bulun ve üzerine tıklayın. 60 saniye boyunca en yüksek puanı yapabilecek misiniz, hodri meydan!

Yalnız dikkat! 3 kez yanlış mozaiğe tıklarsanız 1 doğru seçiminiz puanınızdan düşecek. Bol şans!

4. Fotoğrafınızdan Sizi Yüzde Yüz Analiz Ediyoruz!

4. Fotoğrafınızdan Sizi Yüzde Yüz Analiz Ediyoruz!

Karakterimizi birçok şey ortaya çıkarabilir ama bunlardan en doğrusu ise yüzümüz verir. Yüz şeklinde, bakışın seni bize tanıtmaya yeter bile. Fotoğrafından karakter analizini yapıyoruz!

Tek yapman gereken: Facebook'la giriş yapmak veya bir fotoğrafını yüklemek. Gerisi bizde ;)

5. Aklınızı Kurcalayan Tüm Sorularınızın Cevabı Burada! Sorunuzu Sorun, Cevabınızı Alın

5. Aklınızı Kurcalayan Tüm Sorularınızın Cevabı Burada! Sorunuzu Sorun, Cevabınızı Alın

Sonunda bunu da yaptık! Aklınızdan her geçen sorunun cevabını veriyoruz. İddialıyız! İnanmıyorsanız sorunuzu sorun ve cevabını görün.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. İsminize Göre Karakter Tahlili - İsminizi Girin, Sonucu Öğrenin!

6. İsminize Göre Karakter Tahlili - İsminizi Girin, Sonucu Öğrenin!

İsminin her harfinde senin farklı bir karakter özelliğin gizli aslında. Her harfin bir yönünü temsil ediyor. Peki bunlar nedir? İsminin harfleri senin hangi yönlerini temsil ediyor? Hangi özelliklerin birleşiminden oluşuyorsun? Adını, cinsiyetini, doğum yılını gir, sonucu gör! Arkadaşlarınla paylaşmayı unutma!

7. Çözenlerin Sadece %7’sinin Geçebildiği Bu Dikkat Testini Geçebilir misin?

7. Çözenlerin Sadece %7’sinin Geçebildiği Bu Dikkat Testini Geçebilir misin?

Hafızan nasıl? Gördüğün her şeyi hemen zihnine kaydedebiliyor musun? 

Gördüğünüz bir şeyi aklınızda tutma, zihninize kazıma konusunda ne kadar iyisin? Görsel belleğin kuvvetli mi?

Hemen unutur musunuz yoksa görsel belleğinizde yer edinmesini mi sağlarsınız?

Bakalım bu testimize göre görsel zekanız ne denli gelişmiş, bilgiyi belleğinize işleme konusunda siz ne kadar başarılısınız?

8. Onedio Genel Kültür Testi ile Türkiye’yle Yarış!

8. Onedio Genel Kültür Testi ile Türkiye’yle Yarış!

Bugüne kadar birçok genel kültür testi çözdün. Bu testler senin hakkında çok şey söyledi. Bu testimizde sana 10 soru soruyoruz ve 150 saniye içinde soruları doğru cevaplamanı istiyoruz. Testin sonunda başarı oranını ve kaç kişiyi geçtiğini göreceksin!

9. Sadece Beyninin İki Yarısını da Etkili Kullananların Çözebildiği Bu Testi Geçebilir misin?

9. Sadece Beyninin İki Yarısını da Etkili Kullananların Çözebildiği Bu Testi Geçebilir misin?

Pek çok insanın beyni sağ veya sol taraftan birinin daha fazla gelişmesiyle şekillenir. Bazı insanlardaysa beynin iki lobu da son derece özelleşmiştir, analitik ve soyut düşünme yeteneklerinin ikisi de üst düzeydir. Testi çöz ve sen de onlardan biri misin gör!

10. Onedio'nun Kare Bulmacasını Çözmeye Var mısın?

10. Onedio'nun Kare Bulmacasını Çözmeye Var mısın?

Bulmaca çözmeyi sevenler için; Onedio ayağınıca kare bulmaca getirdi!

Kurallarımız çok basit:

- Sağda bulunan soruların üstüne tıklayıp, sarı yanan yerlerdeki kareleri dolduruyorsunuz!

- Soruyu bilemediğiniz takdirde, altta 'Kelimeyi Göster'e tıklayıp merakınızı giderebilirsiniz. Ama soruyu bilemediniz sayıyoruz ne yazık ki!

- Ara ara ne kadar çözdüğünüzü merak ederseniz 'Ne Kadar Çözdün?' butonuna tıklayıp kendiniz kontrol edebilirsiniz. Buradan sonra oyuna devam etmek isterseniz, sağ üst köşedeki çarpıya tıklayıp oyuna devam edebilirsiniz.

- Süre kısıtlaması yoktur!

Bakalım ne kadarını bilebileceksiniz? İyi eğlenceler...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. 1 Dakikada İlkokul Matematik Sorularının Kaçına Doğru Cevap Verebileceksin?

11. 1 Dakikada İlkokul Matematik Sorularının Kaçına Doğru Cevap Verebileceksin?

Bu test, dünyanın en basit matematik sorularına 1 dakikada ne kadar doğru cevap verebildiğini ölçüyor. Sorular çok basit; fakat süre çok büyük bir etken. Yani test, bir nevi baskıyı ne kadar kaldırabileceğini ölçüyor. Hadi bakalım!..

Olayımızsa aslında çok basit: Alttaki 'Başla' butonuna basıyorsun ve 1 dakikada çok kolay sorulara cevap vermeye başlıyorsun. 

Not: Bazı soruların cevapları negatif çıkıyor; bu yüzden sonuçta '-' (Eksi) kullanmalısın!

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın