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Türkiye'nin En Yakışıklı Erkeklerinin Yaşadığı 10 İl Açıklandı!

Türkiye'nin En Yakışıklı Erkeklerinin Yaşadığı 10 İl Açıklandı!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.08.2024 - 11:01

Geçtiğimiz haftalarda siz değerli okuyucularımıza bir anket sunmuştuk. Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinin yaşadığı ili seçtiğimiz anketimizde sona geldik. İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinin yaşadığı 10 il;👇

Anketimizi merak ettiysen;

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10. Mardin

10. Mardin

9. Trabzon

9. Trabzon

8. Muğla

8. Muğla

7. Antalya

7. Antalya

6. Bursa

6. Bursa
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5. Eskişehir

5. Eskişehir

4. Adana

4. Adana

3. Ankara

3. Ankara

2. İzmir

2. İzmir

1. İstanbul

1. İstanbul

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