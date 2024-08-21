Türkiye'nin En Yakışıklı Erkeklerinin Yaşadığı 10 İl Açıklandı!

Geçtiğimiz haftalarda siz değerli okuyucularımıza bir anket sunmuştuk. Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinin yaşadığı ili seçtiğimiz anketimizde sona geldik. İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinin yaşadığı 10 il;👇