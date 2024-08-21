Bu Korkulardan Sahip Olduklarını Seç, Anksiyete Seviyeni Söyleyelim!
Bu Korkulardan Sahip Olduklarını Seç, Anksiyete Seviyeni Söyleyelim!
Hayatımızın her alanında bizi endişelendiren veya rahatsız eden durumlar olabilir. Bunları çoğu zaman dengede tutabiliriz ama bazı anlarda elimizde olmadan bu korkuların bizi ele geçirdiğini hissederiz.
Bu korkulardan sahip olduklarını seç, anksiyete seviyeni söyleyelim!
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen bu korkulardan kaç tanesine sahipsin?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin anksiyete seviyen 0-25 arası!
Senin anksiyete seviyen 26-50 arası!
Senin anksiyete seviyen 51-75 arası!
Senin anksiyete seviyen 75-100 arası!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın