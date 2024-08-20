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Instagram'da Viral Olan Anket: Tuvalet Kağıdını Önden mi Yoksa Arkadan mı Asarsın?

Instagram'da Viral Olan Anket: Tuvalet Kağıdını Önden mi Yoksa Arkadan mı Asarsın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
20.08.2024 - 17:33

Hepimiz birbirimizden farklıyız bunu kabul edelim. Ama bazı özelliklerimiz var ki kimisi için katlanılmaz oluyor. Mesela diş macununu ortadan sıkmak, patatesin üzerine ketçap boca etmek... Peki sen hangisisin? Buyurun ankete;👇

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