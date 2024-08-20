Instagram'da Viral Olan Anket: Tuvalet Kağıdını Önden mi Yoksa Arkadan mı Asarsın?
Instagram'da Viral Olan Anket: Tuvalet Kağıdını Önden mi Yoksa Arkadan mı Asarsın?
Hepimiz birbirimizden farklıyız bunu kabul edelim. Ama bazı özelliklerimiz var ki kimisi için katlanılmaz oluyor. Mesela diş macununu ortadan sıkmak, patatesin üzerine ketçap boca etmek... Peki sen hangisisin? Buyurun ankete;👇
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