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Evet/Hayır Testine Göre Sevgisiz misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sevgisiz misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
20.08.2024 - 16:01

Evet/hayır testine göre sen sevgisiz biri misin?

Haydi testeeee!

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1. Söyle bakalım önce kendi isteklerini mi yerine getirirsin?

2. Bir karar alırken sadece kendini mi düşünürsün?

3. Sevdiklerinle düzenli olarak zaman geçirme ihtiyacı duymuyor musun?

4. Biri senin için ağlarsa bundan rahatsız olur musun?

5. İnsanlara güveniyor musun?

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6. Hiç aşık oldun mu?

7. Birinden ayrılırken zorlanır mısın?

8. Her zaman yanında birinin olmasına ihtiyaç duyuyor musun?

9. Yeni girdiğin ortamda kendini sevdirmek için çabalar mısın?

10. Son olarak sana ilgi gösteren insanları hep etrafında tutar mısın?

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Sen sevgisiz birisin!

Bir yıldız kadar parlak, bir okyanus kadar derin, fakat bir çöl kadar kuru ve sevgisiz hissediyorsun kendini. Bu belki de senin gözünden kaçan, belki de hayatının her anında eksikliğini hissettiğin bir sevgisizlik. Bu durum, senin ruhunda derin yaralar açmış, içinde büyük travmalara neden olmuş. Sevginin sıcak dokunuşunu, birinin seni düşünmesinin verdiği huzuru özlüyorsun. Çünkü sen, bu sevgiye, bu ilgiye, bu alakaya açsın. Birinin sana ilgi duyması, seni düşünmesi, seni sevmesi... İşte tüm bunlar, senin için hayatın en güzel melodisi. Her bir notada, her bir tınıda kendini buluyorsun. Birinin sana olan sevgisi, senin için bir nevi yaşam suyu gibi. Her damlası seni canlandırıyor, yeniden hayata bağlıyor. İşte bu yüzden, birinin seni sevmesi, senin için her zaman çok daha özel, çok daha değerli, çok daha iyi geliyor. Bu sevgi, senin hayatının en güzel şarkısı, en büyülü melodisi...

Sen sevgisiz biri değilsin!

Birçok kişi senin sevgisiz olduğunu düşünebilir, ama aslında durum hiç de öyle değil. Senin kalbinde sevgiye dair bir eksiklik yok, aksine, kendi kendine yeten bir sevgi bolluğu var. Sen, başkalarının sana olan sevgisine muhtaç olmadan, kendi kendini sevebilen birisin. Bu yüzden kimse seni sevgisiz olarak etiketleyemez. Bir zamanlar insanlardan sevgi beklerdin, onların seni sevmesini umardın. Ancak artık bu durumdan vazgeçmiş durumdasın. Kendi sevgini yeterli buluyor, başkalarının sevgisine ihtiyaç duymuyorsun. Bu durum seni sevgisiz yapmaz, aksine daha da güçlü bir sevgiye sahip olduğunu gösterir. Birçok kişi, sevginin sadece başkalarından alınabileceğini düşünür, ancak sen bu kalıpların dışında bir yol izliyorsun. Kendi sevgini yeterli buluyor ve bu durum seni daha da özgürleştiriyor. Bu yüzden sen, sevgisiz biri değilsin, tam aksine, kendi sevginle dolu bir bireysin.

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