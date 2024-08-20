Evet/Hayır Testine Göre Sevgisiz misin?
Evet/Hayır Testine Göre Sevgisiz misin?
Evet/hayır testine göre sen sevgisiz biri misin?
Haydi testeeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Söyle bakalım önce kendi isteklerini mi yerine getirirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir karar alırken sadece kendini mi düşünürsün?
3. Sevdiklerinle düzenli olarak zaman geçirme ihtiyacı duymuyor musun?
4. Biri senin için ağlarsa bundan rahatsız olur musun?
5. İnsanlara güveniyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hiç aşık oldun mu?
7. Birinden ayrılırken zorlanır mısın?
8. Her zaman yanında birinin olmasına ihtiyaç duyuyor musun?
9. Yeni girdiğin ortamda kendini sevdirmek için çabalar mısın?
10. Son olarak sana ilgi gösteren insanları hep etrafında tutar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen sevgisiz birisin!
Sen sevgisiz biri değilsin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın