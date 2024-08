Evet/Hayır Testine Göre Sevgisiz misin?

Bir yıldız kadar parlak, bir okyanus kadar derin, fakat bir çöl kadar kuru ve sevgisiz hissediyorsun kendini. Bu belki de senin gözünden kaçan, belki de hayatının her anında eksikliğini hissettiğin bir sevgisizlik. Bu durum, senin ruhunda derin yaralar açmış, içinde büyük travmalara neden olmuş. Sevginin sıcak dokunuşunu, birinin seni düşünmesinin verdiği huzuru özlüyorsun. Çünkü sen, bu sevgiye, bu ilgiye, bu alakaya açsın. Birinin sana ilgi duyması, seni düşünmesi, seni sevmesi... İşte tüm bunlar, senin için hayatın en güzel melodisi. Her bir notada, her bir tınıda kendini buluyorsun. Birinin sana olan sevgisi, senin için bir nevi yaşam suyu gibi. Her damlası seni canlandırıyor, yeniden hayata bağlıyor. İşte bu yüzden, birinin seni sevmesi, senin için her zaman çok daha özel, çok daha değerli, çok daha iyi geliyor. Bu sevgi, senin hayatının en güzel şarkısı, en büyülü melodisi...