İlgi Alanlarınıza Göre Ev Dekorasyon Rehberi
Ev sadece başımızı soktuğumuz bir yer değil. Çoğumuz için evin anlamı bundan çok öte. Dolayısıla herkes evini kendi zevkine en uygun şekilde düzenlemek istiyor. Hem estetik hem ilgi alanlarına uygun bir ev için birkaç fikir verelim mi?
Kitapseverlere özel kütüphane!
Sanat tutkunları için galeri gibi duvarlar!
Kendi evinin aşçısı olanlar için açık raflı mutfak!
Doğa aşkına uygun olarak bitki köşesi!
Film sevenler için sinema köşesi!
Moda meraklıları için giyinme alanı!
İlhamının gelmesini bekleyeceğin ilham köşesi!
Gamerlara özel bir oyun alanı!
El işlerini sevenler için atölye alanı!
Müzikseverler için müzik köşesi!
Koleksiyoner bir tarafın varsa tabii ki buna özel bir köşe!
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
