onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
İlgi Alanlarınıza Göre Ev Dekorasyon Rehberi

etiket İlgi Alanlarınıza Göre Ev Dekorasyon Rehberi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
03.09.2025 - 12:01

Ev sadece başımızı soktuğumuz bir yer değil. Çoğumuz için evin anlamı bundan çok öte. Dolayısıla herkes evini kendi zevkine en uygun şekilde düzenlemek istiyor. Hem estetik hem ilgi alanlarına uygun bir ev için birkaç fikir verelim mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kitapseverlere özel kütüphane!

Kitapseverlere özel kütüphane!

Herkes kitap okuyabilir ama kitapsever olmak başka bir şey! Senin de böyle kitaplarla aran iyiyse sana evin için bir kütüphane köşesi önerebiliriz. Bu sadece kitaplarını dizmek için bir yer değil, aynı zamanda ruhuna iyi gelen bir köşe olacak. Tavana kadar olacak bu kütüphane, rengarenk olabilir. Dekoratif ürünlerle süsleyebileceğin kütüphanen evin en sevdiğin köşesi olacak!

Sanat tutkunları için galeri gibi duvarlar!

Sanat tutkunları için galeri gibi duvarlar!

Sanata özel bir ilgin varsa evin için en iyi dekor, tablolar elbette. Bomboş tüm duvarları sevdiğin tablolarla döşeyerek kendi sanat galerini yapabilirsin. Farklı boyutlarda seçeceğin çerçeveler ve kontrast renkli resimler sayesinde evin tam bir sanatçı evi olacak. Işıklandırması da güzel olursa evin şahane bir görünüşe kavuşur.

Kendi evinin aşçısı olanlar için açık raflı mutfak!

Kendi evinin aşçısı olanlar için açık raflı mutfak!

Senin ilgin yemek pişirmekse mutfağın müthiş olmalı. Mutfakta vakit geçiriyorsan orada işini kolaylaştırmak gerek. Bunun için açık raf sistemleri ideal. Çünkü bu sistemler sayesinde her şey elinin altında oluyor. Aynı zamanda çok da güzel görünüyor. Bu raflara tarif defterlerin ve yemek kitapların için özel bir raf bile yaptırabilirsin. Bu sayede en çok vakit geçirmeyi sevdiğin yeri hem işlevsel hem de estetik bir hale getirebilirsin.

Doğa aşkına uygun olarak bitki köşesi!

Doğa aşkına uygun olarak bitki köşesi!

Yeşili ve doğayı çok seven biri için bitkisiz ev olmaz elbette. Sen de yeşille iç içe olmak istiyorsan evinde böyle köşeler yapabilirsin. Evini ormana dönüştürecek bitkilerle evin artık tam sana özel olacak. İstersen odanın bir köşesini bitki köşesi yapabilir, istersen tüm eve bitkilerini yayabilirsin.

Film sevenler için sinema köşesi!

Film sevenler için sinema köşesi!

Film ve dizi izlemenin anlamı senin için çok başkaysa o zaman sana evde özel bir sinema alanı gerek. İmkan varsa bir sinema odası, yoksa bir sinema köşesi yapabilirsin. Geniş ekranlı televizyon, hatta bir projeksiyon ile evini bir anda sinemaya çevirebilirsin. Karşısına konforlu bir koltuk aldın mı daha ne olsun. Mısırını patlat ve filmin tadını çıkar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Moda meraklıları için giyinme alanı!

Moda meraklıları için giyinme alanı!

Kıyafetlerine ve tarzına düşkünlerdensen senin evine bir giyinme alanı şart. Gardıropla yetinemeyeceğin için böyle bir alan aslında senin için istek değil, ihtiyaç. Açık askılık sistemi, ayakkabı ve çanta rafı olan bir alanın olsa o kadar mutlu olursun ki. Tabii ki bu alan aynalarla döşenecek ki her kombini rahatça gör!

İlhamının gelmesini bekleyeceğin ilham köşesi!

İlhamının gelmesini bekleyeceğin ilham köşesi!

Yazı yazmayı seviyorsan kendinle kalacağın bir köşe güzel olabilir. Yaratıcı fikirlerini bulacağın bu köşeye bir masa, bir sandalye bile yeter. Ama istersen duvarına motivasyon sözleri yazabilir, renkli kalemleri masana yerleştirebilirsin. Tabii buranın çok karmaşık olmaması önemli, bu senin dikkatini dağıtabilir.

Gamerlara özel bir oyun alanı!

Gamerlara özel bir oyun alanı!

Oyun öyle her yerde oynanmaz. Hele bu konuda tutkulu isen o zaman senin bir oyun alanına ihtiyacın var demektir. Bu alanda oyun konsolları, kulaklıklar ve oyun oynarken ihtiyacın olan her şey olabilir. Bu alan için en büyük ihtiyaç tabii ki rahat bir koltuk ve oyun masası.

El işlerini sevenler için atölye alanı!

El işlerini sevenler için atölye alanı!

En sevdiğin şey el işi yapmaksa o zaman böyle bir atölye alanı senin için çok iyi olur. Evinde bir köşeye yapacağın alanı rengarenk döşeyebilirsin. Bu sayede evin için hoş bir dekor da olabilir. Bu alanda dikiş, seramik ya da ahşap işleriyle uğraşabilirsin.

Müzikseverler için müzik köşesi!

Müzikseverler için müzik köşesi!

Müziği dinlemekten öteye geçen biriysen o zaman evinde bir müzik köşesi harika olur. Bu köşeyi müzik aletlerin ve müzikle ilgili dekorlarla süsleyebilirsin. Burası sadece bir dekor olmaktan çok rahatlayacağın bir alan da olacak. Duvardaki raflara en sevdiğin albümleri koyabilir ya da sevdiğin sanatçıların posterlerini asabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koleksiyoner bir tarafın varsa tabii ki buna özel bir köşe!

Koleksiyoner bir tarafın varsa tabii ki buna özel bir köşe!

O kadar çok koleksiyon yapılan şey var ki. Pul, oyuncak, figür ve daha birçok şey. Sen de bir koleksiyonersen o zaman sergi alanı senin evinin dekoru için ideal. Duvara monte edilen cam ve aydınlatmalı raflara en sevdiğin ve yıllarca emek vererek biriktirdiğin koleksiyon ürünlerini koyarak sergileyebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın