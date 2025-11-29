İkiz Açık Teorisi Nedir? Ekonomide Ne İfade Ediyor?

Bir ülkenin ithalatı ihracatından fazlaysa, yani dışarıdan daha çok ürün alıyorsa, o zaman dış ticaret açığı oluşuyor. Kısacası, dışarıya daha çok para gönderiyorsun ama geriye o kadar para gelmiyor.

İşte bu ikisi birleşince, İkiz Açık denen o “gizli düşman” karşımıza çıkıyor. Yani, bütçe açığını kapatmaya çalışırken dış ticaret açığını daha da büyütebiliyoruz!