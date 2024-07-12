İki Farklı Haznesi Olan Yeni Philips Airfryer 3000 Serisini Nasıl Temizleyeceğinizi Anlatıyoruz!

İşte burada devreye daha güçlü bir sıvı yağ çıkarıcı giriyor. Hazne ve sepeti, bu temizleyici ile nazikçe ovmak, lekelerin tamamen çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu noktada, dikkat etmeniz gereken en önemli şey, metal mutfak aletleri ve aşındırıcı temizlik maddelerinden kesinlikle uzak durmak. Bu tür malzemeler, haznenizin yüzeyine zarar verebilir ve kullanım ömrünü kısaltabilir. Özellikle çelik telli süngerler veya çok sert fırçalar gibi aşındırıcı malzemeler, hem hazneyi çizebilir hem de kaplamasına zarar verebilir.

Temizlik işleminizi tamamladıktan sonra, hazne ve sepeti iyice duruladığınızdan ve tamamen kuruladığınızdan emin olun. Böylece bir sonraki kullanımda, Airfryer’ınız her zaman ilk günkü gibi temiz ve hazır olacak.