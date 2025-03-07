Şekere Elveda! Ramazan Bayramı'nda Sağlıklı Beslenenlere Özel Rafine Şekersiz Tatlı Önerileri
Şekere Elveda! Ramazan Bayramı'nda Sağlıklı Beslenenlere Özel Rafine Şekersiz Tatlı Önerileri
Bayram geldi çattı, ama o bol şekerli tatlıları yemek istemiyor musun? Merak etme, seni çok tatmin edecek, rafine şekersiz ama bir o kadar da lezzetli tatlılarla geldik! Bu bayram, tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm bulmak isteyenler için Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapılabilecek pratik ve nefis tariflerimiz var. Hem sağlıklı, hem de misafirlerini mest edecek bu tatlılar, bayram sofralarını şekerli ama sağlıklı bir şekilde renklendirecek.
Şekeri elveda derken, bayramın tadını çıkarmaya devam et!
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1. Kayısılı Fit Sufle
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2. Tahinli Ballı Kek ve Fındıklı Mini Kurabiyeler
3. Karamelize Ananas 🍍
4. Kakaolu Kestaneli Muffin
5. Bademli Kek ve Elmalı Tarçınlı Cips
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6. Fit San Sebastian Cheesecake
7. Unsuz Elmalı Turta ve Karamelize Muz
8. Orman Meyveli Crumble
9. Sağlıklı Muzlu Ekmek
10. Ahududulu Yoğurtlu Tost
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