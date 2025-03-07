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Şekere Elveda! Ramazan Bayramı'nda Sağlıklı Beslenenlere Özel Rafine Şekersiz Tatlı Önerileri

etiket Şekere Elveda! Ramazan Bayramı'nda Sağlıklı Beslenenlere Özel Rafine Şekersiz Tatlı Önerileri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 19:01

Bayram geldi çattı, ama o bol şekerli tatlıları yemek istemiyor musun? Merak etme, seni çok tatmin edecek, rafine şekersiz ama bir o kadar da lezzetli tatlılarla geldik! Bu bayram, tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm bulmak isteyenler için Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapılabilecek pratik ve nefis tariflerimiz var. Hem sağlıklı, hem de misafirlerini mest edecek bu tatlılar, bayram sofralarını şekerli ama sağlıklı bir şekilde renklendirecek. 

Şekeri elveda derken, bayramın tadını çıkarmaya devam et!

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1. Kayısılı Fit Sufle

1. Kayısılı Fit Sufle

Sufle deyince akla akan çikolata gelir ama biz bu kez doğanın şeker kaynağı kayısıyla şahane bir tatlı yapıyoruz! Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde tam kıvamında pişiriyoruz!

Malzemeler:

✅ 8 adet kuru kayısı (ılık suda bekletilmiş)

✅ 1 yemek kaşığı süt

✅ 1 yemek kaşığı bal

✅ 2 yemek kaşığı kakao

✅ 1 yumurta

✅ 2 yemek kaşığı badem unu

✅ 1 çay kaşığı vanilya özütü

Nasıl Yapılır?

  • Kayısıları blenderdan geçirip püre haline getir.

  • Süt, bal, kakao, yumurta ve badem ununu ekleyip karıştır.

  • Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'a uygun sufle kaplarına dök.

  • Hazneye yerleştir ve 180°C’de 9 dakika pişir.

  • Üzerine Hindistan cevizi serp ve sıcak sıcak kaşıklamaya hazır ol!

Özel sıcak hava teknolojisi sayesinde dışı kabuk bağlar, içi ise akışkan kıvamını korur!

2. Tahinli Ballı Kek ve Fındıklı Mini Kurabiyeler

2. Tahinli Ballı Kek ve Fındıklı Mini Kurabiyeler

Bayramda tatlı seçmek zor mu? Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük ve küçük hazne özelliği sayesinde aynı anda iki tatlı yapabilirsin! Büyük haznede mis gibi tahinli kek pişerken, küçük haznede fındıklı mini kurabiyeler seni bekliyor!

Tahinli Ballı Kek 🍯

Büyük hazne sayesinde daha kabarık ve eşit pişmiş kekler yapabilirsin!

Malzemeler:

✅ 1 su bardağı tam buğday unu

✅ 2 yemek kaşığı tahin

✅ 2 yemek kaşığı bal

✅ 1 çay kaşığı tarçın

✅ 1 çay kaşığı kabartma tozu

✅ 1 çay kaşığı vanilya özütü

✅ 1 yumurta

✅ 1 çay bardağı süt

Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 170°C'ye ayarla ve ısınması için birkaç dakika bekle. Kek kalıbını yağlayarak yapışmasını önleyebilirsin.

  • Bir karıştırma kabına yumurtayı kır ve iyice çırp. Üzerine balı, tahini ve sütü ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştır.

  • Ayrı bir kapta tam buğday ununu, kabartma tozunu, tarçını ve vanilyayı karıştır. Ardından bu kuru karışımı sıvı malzemelere ekleyerek spatula veya mikser yardımıyla iyice karıştır.

  • Kek harcını yağladığın kek kalıbına dök ve yüzeyini spatula ile düzleştir.

  • Kalıbı Philips Çift Hazneli Airfryer’in büyük haznesine yerleştir. 170°C’de 20 dakika boyunca pişir. Pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testi yapabilirsin. Kürdan temiz çıkıyorsa kekin hazır demektir.

  • Kekini hafif soğuduktan sonra dilimle ve üzerine ceviz serperek servis et. İstersen ekstra bal gezdirerek lezzetini artırabilirsin!

Fındıklı Mini Kurabiye 🍪

Küçük hazne, az porsiyonlu tarifler için ideal! İhtiyacın kadar pişir, fazla yapıp saklama derdiyle uğraşma!

Malzemeler:

✅ 1 su bardağı yulaf unu

✅ 1 yemek kaşığı fındık ezmesi

✅ 1 yemek kaşığı bal

✅ 1 çay kaşığı tarçın

✅ 1 çay kaşığı kabartma tozu

✅ 1 yemek kaşığı doğranmış fındık

Nasıl Yapılır?

  • Bir karıştırma kabına yulaf ununu, kabartma tozunu ve tarçını ekleyerek kuru malzemeleri karıştır.

  • Üzerine balı ve fındık ezmesini ekleyerek yoğurmaya başla. Karışım toparlanmazsa birkaç damla süt ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsin.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopar ve elinle yuvarlayarak minik toplar yap. Üzerine hafifçe bastırarak düzleştir ve her kurabiyenin üzerine doğranmış fındık serpiştir.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yerleştir ve 175°C’de 10 dakika boyunca pişir.

  • Kurabiyeleri çıkart, 5 dakika dinlendir ve ardından sıcak ya da soğuk olarak afiyetle tüket! Yanında bir fincan kahve veya süt ile mükemmel bir ikili olacak!

Bu tariflerle hem tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm bulabilir hem de  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın  avantajlarından faydalanarak aynı anda iki farklı lezzeti hazırlayabilirsin! 💛

3. Karamelize Ananas 🍍

3. Karamelize Ananas 🍍

Ananasın doğal tatlılığı,  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sihriyle mükemmel karamelize oluyor! Hafif, ferahlatıcı ve sindirimi destekleyen bu tatlıyı denemeye ne dersin?

Malzemeler:

✅ 1 adet olgun ananas (dilimlenmiş)

✅ 1 tatlı kaşığı tarçın

✅ 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)

✅ 1 yemek kaşığı bal veya hurma püresi (daha tatlı sevenler için)

Nasıl Yapılır?

  • Ananas dilimlerini bir kaba al ve üzerine tarçın ve Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine tek sıra halinde yerleştir.

  • 160°C’de 10 dakika pişir. Daha çıtır istersen, son 2 dakikada dereceyi 180°C’ye çıkarabilirsin.

Dışı hafif karamelize, içi sulu ve lezzetli bir ananas tatlısı! Hem sindirimi kolaylaştırır hem de şekersiz tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde giderir. 😍

4. Kakaolu Kestaneli Muffin

4. Kakaolu Kestaneli Muffin

Kışın vazgeçilmezi kestane, bayram tatlısına dönüşüyor! Philips Çift Hazneli Airfryer ile tam kıvamında muffinler yaparak sağlıklı bir tatlı şöleni yaşa.

Malzemeler:

✅ 5 adet kestane

✅ 1 adet muz

✅ 1 yemek kaşığı bal

✅ 2 yemek kaşığı kakao

✅ 1 su bardağı tam buğday unu

✅ 1 çay kaşığı kabartma tozu

✅ 1 çay kaşığı vanilya özütü

Nasıl Yapılır?

  • Kestaneleri çentik atarak Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesin de 160°C’de 10 dakika pişir.

  • Düşük sıcaklıkta pişirme modu ile kestaneleri Philips Çift Hazneli Airfryer' da  yumuşacık hale getirebilir, ardından muffinlere ekleyebilirsin.

  • Kabuklarını soyup ezerek muza karıştır.

  • Diğer malzemeleri ekleyip muffin kaplarına paylaştır.

  • 170°C’de 12 dakika pişir.

  • Üzerine biraz kakao serpip servis et!

5. Bademli Kek ve Elmalı Tarçınlı Cips

5. Bademli Kek ve Elmalı Tarçınlı Cips

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde aynı anda hem doyurucu ve yumuşak bademli kek yapabilir, hem de çıtır çıtır elma cipsi hazırlayabilirsin! Üstelik kısa sürede ve zahmetsizce!

Bademli Kek

Malzemeler:

✅ 1 su bardağı badem unu

✅ 2 yemek kaşığı bal

✅ 1 çay kaşığı tarçın

✅ 1 çay kaşığı kabartma tozu

✅ 2 adet yumurta

✅ 1 çay bardağı süt veya badem sütü

✅ 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

✅ 1 çay kaşığı vanilya özütü

Nasıl Yapılır?

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ini 175°C'ye ayarla ve büyük hazneyi pişirmeye hazır hale getir. 

  • Yumurtaları derin bir kaba kır ve bal ile birlikte çırp. Karışım köpük köpük olana kadar karıştır.

  • İçine sütü, Hindistan cevizi yağını ve vanilyayı ekleyerek iyice çırp.

  • Ayrı bir kapta badem unu, kabartma tozu ve tarçını karıştır. Daha sonra sıvı karışıma azar azar ekleyerek spatula ile karıştır.

  • Kek harcını yağlanmış uygun bir kaba dök ve yüzeyini düzleştir.

  • Kalıbı büyük hazneye yerleştir ve 175°C’de 22 dakika boyunca pişir.

  • Kekin hafif soğuduktan sonra üzerine file badem serperek servis et.

Elmalı Tarçınlı Cips 🍏

Küçük haznede düşük sıcaklıkta pişirme özelliği sayesinde elma dilimlerini kurutup doğal cips haline getirir. Yağsız, katkısız ve tamamen doğal!

Malzemeler:

✅ 1 adet büyük kırmızı elma

✅ 1 çay kaşığı tarçın

✅1 çay kaşığı Hindistan cevizi şekeri (isteğe bağlı) 

Nasıl Yapılır?

  • Elmayı iyice yıka ve kabuklarını soymadan çok ince dilimler halinde kes. (Ne kadar ince kesersen o kadar çıtır olur!)

  • Elma dilimlerini bir kaba al ve üzerine tarçın ve Hindistan cevizi şekerini serpip hafifçe karıştır.

  • Elma dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine diz. 140°C’de 15 dakika boyunca pişir.

  • Piştikten sonra cipsleri çıkar ve bir süre beklet. Soğudukça daha da çıtır hale gelecek!

Büyük haznede mis gibi kokan bademli kek, küçük haznede çıtır elma cipsi! Hem doyurucu hem de atıştırmalık bir tatlı kombinasyonu! 🥳

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6. Fit San Sebastian Cheesecake

6. Fit San Sebastian Cheesecake

San Sebastian Cheesecake’i seviyor ama rafine şekersiz ve hafif bir versiyonunu mu arıyorsun? Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hem fit hem de lezzetli bir cheesecake yapabilirsin! Dışı hafif kızarmış, içi kremsi ve tatlı ihtiyacını sağlıklı şekilde karşılayan bir tarif seni bekliyor!

Malzemeler:

✅ 400 g süzme yoğurt veya labne peyniri

✅ 2 adet yumurta

✅ 2 yemek kaşığı bal veya hurma püresi

✅ 1 çay kaşığı vanilya özütü

✅ 1 yemek kaşığı tam buğday unu veya badem unu

✅ 1 çay bardağı süt (isteğe göre badem sütü)

✅ 1 tatlı kaşığı limon suyu

Nasıl Yapılır?

  • Tüm malzemeleri bir kapta pürüzsüz kıvam alana kadar çırp.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine pişirme kağıdı serili küçük bir kelepçeli kalıp yerleştir.

  • Cheesecake harcını kalıba dök ve Philips Çift Hazneli Airfrey’ı 180°C’de 15 dakika çalıştır.

  • 15 dakika sonra dereceyi 160°C’ye düşür ve 10 dakika daha pişir.

  • Cheesecake’in üstü hafif yanık ve içi sallanan bir kıvamda olmalı.

  • Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 3 saat dinlendir.

  • Üzerine şekersiz çikolata sosu veya meyve püresi gezdirerek servis yap.

7. Unsuz Elmalı Turta ve Karamelize Muz

7. Unsuz Elmalı Turta ve Karamelize Muz

Mis gibi tarçın kokusuyla bayram sofralarına çok yakışacak bir tatlı! 

Malzemeler:

✅ 3 adet büyük elma (yeşil veya kırmızı)

✅ 1 su bardağı yulaf ezmesi (robotta un haline getirilmiş)

✅ 1 çay bardağı ceviz içi (ince doğranmış)

✅ 2 yemek kaşığı bal veya hurma püresi

✅ 1 tatlı kaşığı tarçın

✅ 1 çay kaşığı vanilya özütü

✅ 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

✅ 1 çay bardağı süt (isteğe bağlı badem sütü)

Nasıl Yapılır?

  • Elmaları ince dilimle veya rendele, bal ve tarçın ile karıştır.

  • Yulaf ezmesini robotta un haline getir. Ceviz, vanilya, Hindistan cevizi yağı ve süt ekleyerek hamur kıvamında bir karışım hazırla.

  • Philips Çift Hazneli Airfrey’ın haznesine pişirme kağıdı serili küçük bir kap yerleştir.

  • Taban için hazırladığın yulaf karışımını bastırarak yay, üzerine elmalı harcı ekle.

  • Airfrey’i 160°C’de 15 dakika çalıştır, ardından dereceyi 180°C’ye çıkararak 5 dakika daha pişir.

  • Soğuduktan sonra dilimleyerek servis et.

Klasik elmalı turta lezzetinde, ama un ve rafine şeker olmadan! Dışı hafif kıtır, içi yumuşacık ve tarçınlı elma kokusuyla bayramda hem seni hem misafirlerini mest edecek! 🍏✨

Karamelize Muz

Tatlı krizlerine sağlıklı ve hızlı bir çözüm!

Malzemeler:

✅ 2 adet olgun muz (dilimlenmiş)

✅ 1 çay kaşığı tarçın

✅ 1 tatlı kaşığı bal veya hurma püresi (opsiyonel)

✅ 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı (daha çıtır bir kıvam için)

✅ 1 yemek kaşığı ceviz veya fındık (üzerine serpmek için)

Nasıl Yapılır?

  • Muzları ince dilimler halinde kes ve üzerine tarçın, bal (isteğe bağlı) ve Hindistan cevizi yağı ekleyerek hafifçe karıştır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine tek sıra halinde yerleştir.

  • 160°C’de 5 dakika pişir. Daha çıtır ve karamelize bir tat için, son 1 dakikada dereceyi 180°C’ye çıkarabilirsin.

  • Pişen muzları servis tabağına al ve üzerine ceviz/fındık serpiştirerek sıcak veya ılık şekilde tüket.

Hafif çıtır dış katman, içi yumuşacık ve yoğun muz aromasıyla tam bir sağlıklı tatlı! Yoğurt, dondurma veya yulaf lapasının üzerine ekleyerek de tüketebilirsin.

8. Orman Meyveli Crumble

8. Orman Meyveli Crumble

Tatlı isteğini sağlıklı bir seçimle gidermek ister misin? Philips Çift Hazneli Airfrey’ın sayesinde şeker eklemeden, meyvelerin doğal tatlılığıyla harika bir crumble yapabilirsin! Üstelik çıtır çıtır üst katmanı ile tam kıvamında!

Malzemeler:

Meyve tabanı için:

  • 1 su bardağı karışık orman meyveleri (çilek, böğürtlen, frambuaz, yaban mersini)

  • 1 adet elma (küp doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı bal veya hurma püresi

Crumble (kıtır) katmanı için:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi (robotta hafif çekilmiş)

  • 2 yemek kaşığı ceviz veya badem (ince doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Doğranmış elma ve orman meyvelerini tarçın ve bal ile karıştır. Philips Çift Hazneli Airfrey’ın büyük haznesine yerleştir. 180°C’de 10 dakika pişir.

  • Yulaf, ceviz, Hindistan cevizi yağı ve vanilyayı karıştırarak kıtır bir harç hazırla.

  • Philips Çift Hazneli Airfrey’ın küçük haznesinde crumble karışımını 160°C’de 5 dakika pişirerek kıtırlaştır.

  • İki katmanı birleştir, üzerine ekstra ceviz veya Hindistan cevizi serpiştirerek sıcak veya ılık servis et.

Tatlı ihtiyacını doğal şekerlerle karşılayan, meyve bazlı, çıtır kıtır bir crumble! Hafif, besleyici ve doyurucu! 😍✨

9. Sağlıklı Muzlu Ekmek

9. Sağlıklı Muzlu Ekmek

Muzun doğal tatlılığıyla, rafine şekersiz ve sağlıklı bir muzlu ekmek yapıyoruz!

Malzemeler:

✅ 2 adet olgun muz (ezilmiş)

✅ 2 adet yumurta

✅ 1 çay bardağı süt (isteğe göre badem sütü)

✅ 2 yemek kaşığı bal veya hurma püresi

✅ 1 tatlı kaşığı tarçın

✅ 1 çay kaşığı vanilya özütü

✅ 1,5 su bardağı tam buğday unu veya badem unu

✅ 1 çay kaşığı karbonat

✅ 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

✅ 1 yemek kaşığı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Muzları bir çatal yardımıyla ez ve üzerine yumurta, süt, bal ve vanilya özütünü ekleyerek iyice karıştır.

  • Ayrı bir kapta un, karbonat ve tarçını karıştır. Sıvı malzemeleri kuru malzemelere ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde et.

  • Philips Çift Hazneli Airfrey’ın haznesine uygun bir kabın içine karışımı dök ve üzerine ceviz/fındık serpiştir.

  • 160°C’de 20 dakika pişir, ardından 180°C’ye çıkarıp 5 dakika daha pişirerek üst kısmını hafifçe kızart.

  • Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis et.

Çayın yanına harika eşlik eden bu lezzeti, bayram ziyaretlerinde sevdiklerinle paylaşabilirsin. Şekersiz ama tatlı mı tatlı bir bayram için harika bir seçim!

10. Ahududulu Yoğurtlu Tost

10. Ahududulu Yoğurtlu Tost

Bayram kahvaltılarında hafif ama lezzetli bir tatlıya ne dersin? Philips Çift Hazneli Airfrey ile dışı çıtır, içi kremsi bu ahududulu yoğurtlu tost, bayram sabahlarını daha özel ve keyifli hale getirecek! Hem pratik hem de şekersiz bu tarifle bayram sofralarına tatlı bir dokunuş yapabilirsin.

Malzemeler:

✅ 2 dilim tam buğday veya ekşi mayalı ekmek

✅ 1/2 su bardağı süzme yoğurt

✅ 1 yemek kaşığı bal veya hurma püresi

✅ 1 çay kaşığı vanilya özütü

✅ 1/2 su bardağı taze ahududu (çilek veya böğürtlen de kullanabilirsin)

✅ 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

  • Yoğurt, bal ve vanilya özütünü bir kasede karıştır.

  • Philips Çift Hazneli Airfrey'ın haznesine ekmek dilimlerini yerleştir.

  • Yoğurtlu karışımı ekmeklerin üzerine sür ve ahududuları ekleyerek hafifçe bastır.

  • 160°C’de 5-6 dakika pişirerek yoğurdun hafifçe koyulaşmasını ve ekmeğin çıtır hale gelmesini sağla.

  • Üzerine tarçın serperek sıcak ya da ılık servis et.

Bayram kahvaltılarında misafirlerine hafif ama şık bir tatlı sunmak istiyorsan bu tarif tam sana göre!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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