Philips Çift Hazneli Airfryer'da Peynirli Pırasa ve Nohut Ekmeği Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Peynirli Pırasa ve Nohut Ekmeği Nasıl Yapılır?
Bu tarif, hem doyurucu hem de oldukça sağlıklı! Yanında ise nohut unu ile hazırlanan ekmekle protein açısından zengin, glutensiz ve besleyici bir alternatif sunuyor. Hafif bir öğün arayanlar için harika bir seçenek olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz!
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Airfryer'da Peynirli Pırasa ve Nohut Ekmeği Nasıl Yapılır?
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