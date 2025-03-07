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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Peynirli Pırasa ve Nohut Ekmeği Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Peynirli Pırasa ve Nohut Ekmeği Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 19:31

Bu tarif, hem doyurucu hem de oldukça sağlıklı! Yanında ise nohut unu ile hazırlanan ekmekle protein açısından zengin, glutensiz ve besleyici bir alternatif sunuyor. Hafif bir öğün arayanlar için harika bir seçenek olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

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Airfryer'da Peynirli Pırasa ve Nohut Ekmeği Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Peynirli Pırasa ve Nohut Ekmeği Nasıl Yapılır?

Peynirli Pırasa

Malzemeler

  • 5-10 orta boy pırasa

  • 2 adet havuç

  • 2 yumurta

  • 150 gram kaşar peyniri

  • Tuz, Karabiber

  • Pulbiber

Hazırlanışı

1. Pırasaları ince ince doğrayın. Havucu rendeleyin. Bütün malzemeleri karıştırıp güveç kabına dökün. Hamurişi ayarında pişirin.

Nohut Ekmeği

Malzemeler

  • 1/2 su bardağı nohut

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 2 yumurta

  • Bir çay kaşığı tuz

  • Bir tatlı kaşığı karbonat

  • 1/4 limon suyu

Üzeri için;

  • Çörekotu

Hazırlanışı

1. Nohutu 24 saat ıslatın. Nohut süzün ve bütün malzemeyi birlikte robotta çekin. Hamurdan ölçü kaşığı ile alın ve muffin kalıplarına paylaştırın. 

2. Çörekotu serpip hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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