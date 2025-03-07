İftardan Sonra Şöyle Güzel Bir Tatlı Şart! İşte Ramazan’a Özel 10 Enfes Tatlı Tarifi
İftardan Sonra Şöyle Güzel Bir Tatlı Şart! İşte Ramazan’a Özel 10 Enfes Tatlı Tarifi
Güçlü bir irademiz olduğunu gördükten sonra iftar vaktinde lezzetli yemekler yeriz. Bu yemeklerin üzerine insan tatlı bir şeyler arar. Çayın yanına koyulabilecek sağlıklı ve pratik tatlılar yapmak zor değil! Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki tatlıyı birden aynı anda yapabilirsiniz. Gelin birlikte bu tariflere bakalım!
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1. Hurmalı Tarçınlı Kek
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2. Ballı Cevizli Kadayıf ve Hindistan Cevizli Lokmalar
3. Sütlaç
4. Çikolatalı Hurma Dolması ve Portakallı Kek
5. Fıstıklı İrmik Helvası
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6. Şerbetli Kemalpaşa Tatlısı ve İncir Tatlısı
7. Tahinli Cevizli Kek
8. Revani
9. Kakaolu Sufle ve Muz Tatlısı
10. Elmalı Milföy Tatlısı
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