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İftardan Sonra Şöyle Güzel Bir Tatlı Şart! İşte Ramazan’a Özel 10 Enfes Tatlı Tarifi

etiket İftardan Sonra Şöyle Güzel Bir Tatlı Şart! İşte Ramazan’a Özel 10 Enfes Tatlı Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 20:31

Güçlü bir irademiz olduğunu gördükten sonra iftar vaktinde lezzetli yemekler yeriz. Bu yemeklerin üzerine insan tatlı bir şeyler arar. Çayın yanına koyulabilecek sağlıklı ve pratik tatlılar yapmak zor değil! Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki tatlıyı birden aynı anda yapabilirsiniz. Gelin birlikte bu tariflere bakalım!

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1. Hurmalı Tarçınlı Kek

1. Hurmalı Tarçınlı Kek

Yumuşacık bir kek elde edebilirsiniz. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sıcak hava akımı özelliği sayesinde kekiniz tam istediğiniz gibi olur.

Malzemeler:

  • 10 adet hurma

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı un

  • 2 adet yumurta

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

Yapılışı:

  • Hurmaları çekirdeklerinden ayırıp sıcak suda 10 dakika bekletin, ardından blender ile püre haline getirin.

  • Yumurtaları ve şekeri mikserle çırpın, ardından hurma püresini ekleyin.

  • Un, kabartma tozu, tarçın ve vanilini ekleyip karıştırın.

  • Karışımı yağlanmış kek kalıbına dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 160°C’ye ayarlayın ve 15-20 dakika pişirin.

  • Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.

2. Ballı Cevizli Kadayıf ve Hindistan Cevizli Lokmalar

2. Ballı Cevizli Kadayıf ve Hindistan Cevizli Lokmalar

Ballı cevizli kadayıf

Malzemeler:

  • 200 gr tel kadayıf

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

  • 3 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

  • Kadayıfları ince ince doğrayarak tereyağıyla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer kabına yerleştirin ve 180°C’de 10 dakika kadar pişirin.

  • Üzerine ceviz serpiştirip 2 dakika daha pişirin.

  • Balı üzerine gezdirip sıcak veya ılık şekilde servis edin.

Hindistan cevizli lokmalar

Malzemeler:

  • 1 su bardağı Hindistan cevizi

  • 3 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı süt

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri yoğurup küçük toplar yapın.

  • Philips Çift Hanzeli Airfryer’da 150°C’de 10 dakika pişirin.

3. Sütlaç

3. Sütlaç

İftar sonrası sütlü bir tatlı... Philips Çift Hazneli Airfryer ile daha hafifi bir sütlaç elde edebilirsiniz. Bir de üzeri bir güzel kızarır!

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı pirinç

  • 2 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilin

  • 1 yemek kaşığı nişasta (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Pirinci yıkayıp 2 su bardağı suda haşlayın.

  • Sütü ekleyip kaynamaya bırakın, şekeri ve vanilini ekleyerek karıştırın.

  • Nişasta kullanıyorsanız az miktarda sütle açarak karışıma ekleyin.

  • Hazırladığınız sütlacı küçük kaplara dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de üstleri hafif kızarana kadar 8-10 dakika pişirin.

4. Çikolatalı Hurma Dolması ve Portakallı Kek

4. Çikolatalı Hurma Dolması ve Portakallı Kek

Çikolatalı hurma dolması

Malzemeler:

  • 10 adet büyük hurma

  • 5 tatlı kaşığı fındık ezmesi

  • 80 gr bitter çikolata

Yapılışı:

  • Hurmaların çekirdeklerini çıkarın.

  • İçlerini fındık ezmesiyle doldurun.

  • Bitter çikolatayı benmari usulü veya mikrodalgada eritin.

  • Hurmaları eritilmiş çikolataya batırıp yağlı kağıt üzerine dizin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 5 dakika pişirin.

Portakallı kek

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • Yarım su bardağı portakal suyu

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

  • Yumurtaları ve şekeri çırpıp portakal suyunu ekleyin.

  • Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 15-20 dakika pişirin.

5. Fıstıklı İrmik Helvası

5. Fıstıklı İrmik Helvası

Malzemeler:

  • 1 su bardağı irmik

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı şeker

  • Yarım su bardağı Antep fıstığı

Yapılışı:

  • Tereyağını eritip irmiği ekleyin, kısık ateşte kavurun.

  • Şekeri ve sütü ekleyip kıvam alana kadar karıştırın.

  • Karışımı küçük kaselere bölün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 10 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun!

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6. Şerbetli Kemalpaşa Tatlısı ve İncir Tatlısı

6. Şerbetli Kemalpaşa Tatlısı ve İncir Tatlısı

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki tatlıyı aynı anda yapabilirsiniz!

Şerbetli kemalpaşa tatlısı

Malzemeler:

  • 1 paket hazır Kemalpaşa tatlısı

  • 2 su bardağı su

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • 1 dilim limon

Yapılışı:

  • Şeker ve suyu kaynatıp limonu ekleyerek şerbeti hazırlayın.

  • Kemalpaşa tatlılarını Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirip 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

  • Tatlıları sıcak şerbete batırarak 10 dakika bekletin.

  • Üzerine Antep fıstığı serpip servis edin.

İncir tatlısı

Malzemeler:

  • 5 adet kuru incir

  • 1 çay bardağı ceviz

  • 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

  • İncirlerin içine ceviz koyup kapatın.

  • Üzerlerine bal gezdirip Philips Çift Hazneli Airfryer’da 150°C’de 5 dakika pişirin.

7. Tahinli Cevizli Kek

7. Tahinli Cevizli Kek

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı yapısı sayesinde rahat edebilirsiniz. En güzel keklerin kaç derecede ve dakikada pişeceğini size gösterir!

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • Yarım su bardağı süt

  • Yarım su bardağı tahin

  • Yarın su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

Yapılışı:

  • Yumurta ve şekeri çırpın, tahin ve sütü ekleyin.

  • Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin.

  • Cevizi ekleyip kek kalıbına dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 20-25 dakika pişirin.

8. Revani

8. Revani

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 su bardağı irmik

  • 1 su bardağı un

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 paket kabartma tozu

Şerbet için:

  • 2 su bardağı şeker

  • 2 su bardağı su

  • 1 dilim limon

Yapılışı:

  • Önce şerbeti kaynatıp soğumaya bırakın.

  • Yumurtaları ve şekeri çırpın, yoğurt ve sıvı yağı ekleyin.

  • Un, irmik ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

  • Karışımı yağlanmış Philips Çift Hazneli Airfryer Haznesine döküp 180°C’de 20 dakika pişirin.

  • Çıkarınca soğuk şerbeti dökün, dinlendirerek servis edin.

9. Kakaolu Sufle ve Muz Tatlısı

9. Kakaolu Sufle ve Muz Tatlısı

Philips Çift Hazneli Airfryer ile her şey çok pratik! Kolayca yapabileceğiniz tarifler o kadar lezzetli oluyor ki... Kesinlikle denemelisiniz!

Sufle

Malzemeler:

  • 80 gr bitter çikolata

  • 2 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

  • Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin.

  • Yumurtaları şekerle çırpıp çikolatalı karışımı ekleyin.

  • Unu eleyerek ekleyip karıştırın.

  • Karışımı sufle kaplarına koyup 180°C’de 8 dakika pişirin.

Muz tatlısı

Malzemeler:

  • 2 adet muz

  • 80 gr bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı fındık veya badem

Yapılışı:

  • Muzları ortadan ikiye kesin.

  • Çikolatayı eritip muzların üzerine sürün.

  • Fındık veya badem serpiştirip Philips Çift Hanzeli Airfryer’da 160°C’de 5 dakika pişirin.

10. Elmalı Milföy Tatlısı

10. Elmalı Milföy Tatlısı

Malzemeler:

  • 4 adet milföy hamuru

  • 1 adet elma

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • ½ çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Elmaları rendeleyip şeker ve tarçınla karıştırın.

  • Milföyleri ikiye kesip içlerine elmalı harç koyarak kapatın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 10 dakika pişirin.

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asklepiospallas
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