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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Beze ve Orman Meyveli Sos Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Beze ve Orman Meyveli Sos Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 19:31

Tatlı krizlerinize hem hafif hem de şık bir çözüm sunan bu tarifle, çay saatlerinizi ya da özel günlerinizi tatlandırabilirsiniz! 🥰

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Airfryer'da Beze ve Orman Meyveli Sos Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Beze ve Orman Meyveli Sos Nasıl Yapılır?

Beze

Malzemeler

  • 3 adet yumurta akı

  • 1 su bardağı şeker

  • Bir tutam tuz

Hazırlanışı

1. Yumurta akını ve tuzu çırpmaya başlayan. Şekeri azar azar ilave edip çırpamaya devam edin. Kaşıkla ya da sıkma torbası ile sıkın. 

2. Bezeleri 100°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dk pişirin.

Orman Meyveli Sos

Malzemeler

  • 200 gram karışık meyve

  • 1/2 SB şeker

  • 1 TK nişasta

  • 3 YK su

Hazırlanışı

1. Nişasta ve suyu karıştırın. Kalan malzemeleri döküp tekrar karıştırın ve hamurişi ayarında pişirin.  

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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