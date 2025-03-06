Philips Çift Hazneli Airfryer'da Beze ve Orman Meyveli Sos Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Beze ve Orman Meyveli Sos Nasıl Yapılır?
Tatlı krizlerinize hem hafif hem de şık bir çözüm sunan bu tarifle, çay saatlerinizi ya da özel günlerinizi tatlandırabilirsiniz! 🥰
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Airfryer'da Beze ve Orman Meyveli Sos Nasıl Yapılır?
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