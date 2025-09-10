onedio
İçinizdeki Çocuğu Size Tekrardan Hatırlatacak Şarkılar

Aslı Uysal
10.09.2025 - 17:02

Bazen bir şarkı sizi yıllar öncesine alır götürür, ta ki çocukluğunuza kadar... Sizin derinlerinizde saklanan en tatlı duyguları tekrar ortaya çıkarır. Bu keyifli belki de bazen hüzünlü anlara tekrar yolculuk yapmak isteyenler aşağı kaydırsın!

1. Here Comes The Sun

2. Hey Ya!

3. Put Your Records On

4. Wonderwall

5. Happy

6. Africa

7. Girls Just Want To Have Fun

8. I'm Yours

9. Viva La Vida

10. Surfin' U.S.A

11. Shake It Off

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
