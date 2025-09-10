İçinizdeki Çocuğu Size Tekrardan Hatırlatacak Şarkılar
Bazen bir şarkı sizi yıllar öncesine alır götürür, ta ki çocukluğunuza kadar... Sizin derinlerinizde saklanan en tatlı duyguları tekrar ortaya çıkarır. Bu keyifli belki de bazen hüzünlü anlara tekrar yolculuk yapmak isteyenler aşağı kaydırsın!
1. Here Comes The Sun
2. Hey Ya!
3. Put Your Records On
4. Wonderwall
5. Happy
6. Africa
7. Girls Just Want To Have Fun
8. I'm Yours
9. Viva La Vida
10. Surfin' U.S.A
11. Shake It Off
