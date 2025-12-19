onedio
İçindeki "Kaos" Seviyesi Yüzde Kaç?

İçindeki "Kaos" Seviyesi Yüzde Kaç?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
19.12.2025 - 15:01

Hayatınızın her anında tam bir düzen mi hakim yoksa biraz kaos mu var? Belki de düşündüğünüzden daha fazla kaos içerisindesinizdir. İşte bu noktada kendinize sormanız gereken bir soru var: 'İçimdeki kaos seviyesi yüzde kaç?' Her gün yeni bir maceraya atılmak, belirsizliklerle dolu bir geleceği kucaklamak, planlarınızı sürekli değiştirmek... Eğer bu durumlar size tanıdık geliyorsa, hayatınızda belirli bir oranda kaos olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kaosun seviyesini belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Bu davranışlardan hangilerine sahipsin?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Kaos Seviyesi: %0-50

Sen hayatını mümkün olduğunca planlı ve düzenli yaşamayı seviyorsun. Sürprizler seni biraz zorlayabilir, ama genellikle kontrol sende. Kaos sana uzak bir kavram gibi görünüyor.

Kaos Seviyesi: %51-100

Senin için düzensizlik doğal bir yaşam tarzı. Planlar sıkıcı, spontane anlar ise heyecan verici! Çoğu insan senin enerjini yönetmekte zorlanabilir ama sen kaosla dans etmeyi iyi biliyorsun.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
