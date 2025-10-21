İBB Soruşturmasında Son Gelişme: 200'den Fazla İBB Çalışanı İfadeye Çağrıldı

Demirören Haber Ajansı’nda habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı.

İBB personelleri hakkında gözaltı kararı olmadığı da öğrenildi.

Tele 1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre ise 2020-2024 yılları arasında İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak görev alan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da ifadeye çağırılanların arasında.