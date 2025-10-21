onedio
İBB Soruşturmasında Son Gelişme: 200'den Fazla İBB Çalışanı İfadeye Çağrıldı

İBB Soruşturmasında Son Gelişme: 200'den Fazla İBB Çalışanı İfadeye Çağrıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
21.10.2025 - 23:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında 200’den fazla İBB çalışanının ifadeye çağrıldığı öğrenildi. İfadeye çağırılanlar arasında İBB’de çalışan memurlar ve müdürlerin de olduğu ortaya çıktı.

İBB soruşturması kapsamında akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

İBB soruşturması kapsamında akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Demirören Haber Ajansı’nda habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı. 

İBB personelleri hakkında gözaltı kararı olmadığı da öğrenildi. 

Tele 1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre ise 2020-2024 yılları arasında İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak görev alan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da ifadeye çağırılanların arasında.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
