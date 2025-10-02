Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “1995, 2006, 2012, 2021 ve 2024’te yayımlanan, dünyanın farklı yerlerinden alınan verilerle yapılan akademik araştırmalara göre, hususi bir otomobil, ömrünün ortalama ne kadarlık kısmını park hâlinde geçirir?” sorusu gündem oldu.

İşte detaylar 👇