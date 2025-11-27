HSBC Yüzde 20 Demişti: Asgari Ücrette Yüzde 20 Zam İhtimali Arttı

Küresel bankacılık devlerinden HSBC, 2026 yılında Türkiye ekonomisi için beklentilerini raporladı. 2026’da enflasyonun yüzde 20’e inmesini beklenirken, asgari ücret zammının da beklenen oranda olacağı iddia edilmişti. Yeniden Değerleme Oranı’nın da yüzde 25,49 olmasıyla birlikte asgari ücrete yüzde 20 zam ihtimali arttı.

22 bin 104 lira olan asgari ücret, yüzde 20 zam yapılması durumunda 26 bin 416 liraya yükselecek.