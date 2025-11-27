HSBC Yüzde 20 Demişti: Asgari Ücrette Yüzde 20 Zam İhtimali Arttı
Küresel bankacılık devlerinden HSBC, 2026 yılında Türkiye ekonomisi için beklentilerini raporladı. 2026’da enflasyonun yüzde 20’e inmesini beklenirken, asgari ücret zammının da beklenen oranda olacağı iddia edilmişti. Yeniden Değerleme Oranı’nın da yüzde 25,49 olmasıyla birlikte asgari ücrete yüzde 20 zam ihtimali arttı.
22 bin 104 lira olan asgari ücret, yüzde 20 zam yapılması durumunda 26 bin 416 liraya yükselecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’deki genelgesine göre Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,9 olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HSBC de yüzde 20 demişti.
Ece Üner’den HSBC’nin oranına tepki.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın