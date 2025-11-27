onedio
HSBC Yüzde 20 Demişti: Asgari Ücrette Yüzde 20 Zam İhtimali Arttı

HSBC Yüzde 20 Demişti: Asgari Ücrette Yüzde 20 Zam İhtimali Arttı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.11.2025 - 13:16

Küresel bankacılık devlerinden HSBC, 2026 yılında Türkiye ekonomisi için beklentilerini raporladı. 2026’da enflasyonun yüzde 20’e inmesini beklenirken, asgari ücret zammının da beklenen oranda olacağı iddia edilmişti. Yeniden Değerleme Oranı’nın da yüzde 25,49 olmasıyla birlikte asgari ücrete yüzde 20 zam ihtimali arttı.

22 bin 104 lira olan asgari ücret, yüzde 20 zam yapılması durumunda 26 bin 416 liraya yükselecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’deki genelgesine göre Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,9 olmuştu.

Beklenenin aksine düşük belirlenen YDO ile birlikte asgari ücrete düşük zam oranı ihtimali de arttı. Geçtiğimiz yıl yüzde 44 olarak belirlenen YDO sonrasında asgari ücrete de yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

HSBC de yüzde 20 demişti.

HSBC, 2026 Türkiye raporunda, enflasyonun gelecek yıl sonunda yüzde 20 civarına gerileyebileceğini, büyümenin yüzde 3,5 ve politika faizinin de yüzde 25,5 seviyesinde olabileceğini öngördü. Raporda, bu varsayımlar doğrultusunda asgari ücrete yüzde 20 civarında bir zam yapılabileceği ifade edildi.

Ece Üner’den HSBC’nin oranına tepki.

Halk Tv ana haber sunucusu Ece Üner yüzde 20 ihtimali ile ilgili, 'Bu sene eğer asgari ücret zammı yüzde 20 olursa Asgari Ücret Tespit Komisyonu değil biz buraya Asgari Ücret Tespih Komisyonu diyelim' ifadelerini kullandı.

