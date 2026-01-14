Hoparlörlerin Sınırlarını Zorlayan 11 Battle Beast Şarkısı
Power metal dinlerken bir tık açayım deyip kendinizi sesin içinde kaybettiğiniz anlar var ya… İşte Battle Beast tam olarak o anlar için var. Fin soğuğundan çıkıp hoparlörleri eritmeye gelen bu ekip, güçlü vokaller, arena boyutunda nakaratlar ve saf gaz veren şarkılarıyla metal dünyasında ayrı bir kulvar açtı. Şimdi kulak zarlarınıza küçük bir uyarı koyuyoruz! Aşağıdaki parçaları izlerken ses ayarı tamamen sizin sorumluluğunuzda.
1. King for a Day
2. No More Hollywood Endings
3. Master of Illusion
4. Bringer of Pain
5. Eden
6. Angel Of Midnight
7. Black Ninja
8. Let It Roar
9. Straight to the Heart
10. Machine Revolution
11. Familiar Hell
