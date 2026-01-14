Hoparlörlerin Sınırlarını Zorlayan 11 Battle Beast Şarkısı

Power metal dinlerken bir tık açayım deyip kendinizi sesin içinde kaybettiğiniz anlar var ya… İşte Battle Beast tam olarak o anlar için var. Fin soğuğundan çıkıp hoparlörleri eritmeye gelen bu ekip, güçlü vokaller, arena boyutunda nakaratlar ve saf gaz veren şarkılarıyla metal dünyasında ayrı bir kulvar açtı. Şimdi kulak zarlarınıza küçük bir uyarı koyuyoruz! Aşağıdaki parçaları izlerken ses ayarı tamamen sizin sorumluluğunuzda.