onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hoparlörlerin Sınırlarını Zorlayan 11 Battle Beast Şarkısı

etiket Hoparlörlerin Sınırlarını Zorlayan 11 Battle Beast Şarkısı

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
14.01.2026 - 18:01

Power metal dinlerken bir tık açayım deyip kendinizi sesin içinde kaybettiğiniz anlar var ya… İşte Battle Beast tam olarak o anlar için var. Fin soğuğundan çıkıp hoparlörleri eritmeye gelen bu ekip, güçlü vokaller, arena boyutunda nakaratlar ve saf gaz veren şarkılarıyla metal dünyasında ayrı bir kulvar açtı. Şimdi kulak zarlarınıza küçük bir uyarı koyuyoruz! Aşağıdaki parçaları izlerken ses ayarı tamamen sizin sorumluluğunuzda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. King for a Day

2. No More Hollywood Endings

3. Master of Illusion

4. Bringer of Pain

5. Eden

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Angel Of Midnight

7. Black Ninja

8. Let It Roar

9. Straight to the Heart

10. Machine Revolution

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Familiar Hell

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın