Hollanda ve Belçika Dururken Patates Kızartmasına Neden "French Fries" Deniyor?

Hollanda ve Belçika Dururken Patates Kızartmasına Neden "French Fries" Deniyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
13.01.2026 - 11:50

Dillere biraz meraklıysanız, yemeklere verilen isimler de dikkatinizi çekmiştir. Örneğin Türkçede 'vezir parmağı, hünkar beğendi, dilber dudağı' gibi oldukça garip isimlendirmeleri olan lezzetler mevcut. İngilizcede ise patates kızartmasına verilen 'French Fries' ismi oldukça tuhaf. Tuhaf olma nedeni ise Fransa'nın patates kızartması konusunda ne Belçika ne Hollanda gibi bir iddiasının olması!

Kaynak

Kaynak: https://medium.com/language-is-life/w...
İngilizcede patates kızartmasına neden "French Fries" deniyor?

İngilizcede patates kızartmasına neden "French Fries" deniyor?

Amerika'nın en sevilen yemeklerinden biri patates kızartması, yani İngilizcedeki 'French Fries.' İsterseniz lüks bir restorana gidin, isterseniz hızlıca bir şeyler atıştırmak isteyin patates kızartmasını her yerde bulabilirsiniz. Peki genelde Belçika ve Hollanda'ya atfedilen patates kızartması nasıl oldu da İngilizcede Fransızlara atfedildi?

Aslına bakarsanız, patates kızartmasının kökeni tam olarak bilinmiyor. Ancak tarihçiler genellikle Fransa veya Belçika'ya atfediyorlar. İspanyollar tarafından Avrupa'ya getirilen patates, yavaş yavaş kıta genelinde yayıldı. Fakat patates her yerde yetişmiyordu ve rahatsız edici acı bir tadı vardı. Ancak, birkaç yıl süren iyileştirmeler ve yetiştirme çalışmaları sonucunda patates popülerleşmeye başladı. 

İlk patates kızartması ise efsaneye göre, Belçika'nın Meuse köyünde ortaya çıkıyor. Yoksul yerel halk, nehirde yakaladıkları balıklarla besleniyor ve bu balıkları yemeden önce kızartıyorlardı. Nehir her kış donduğunda ve balık tutmak mümkün olmadığında, patates balığın yerini aldı ve patates kızartmasının ilk örneği böylece ortaya çıktı! Fakat Fransa ve İspanya, bu efsaneyi desteklemiyor, patates kızartmasının kendi ülkelerinde doğduğuna inanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Fransız kızartması' terimi ise 1802'de Thomas Jefferson'ın Beyaz Saray yemeğine eşlik etmesi için 'Fransız usulü servis edilen patatesler' istemesiyle ortaya çıktı. 1856'ya gelindiğinde, 'Fransız usulü kızarmış patates' terimi E. Warren'ın bir yemek kitabında ilk kez basılı olarak kullanılmaya başlandı. Kelime İngiliz sözlüklerine girdi ve günümüzde de patates kızartması yerine kullanılmaya başlandı.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
