Hollanda ve Belçika Dururken Patates Kızartmasına Neden "French Fries" Deniyor?

Amerika'nın en sevilen yemeklerinden biri patates kızartması, yani İngilizcedeki 'French Fries.' İsterseniz lüks bir restorana gidin, isterseniz hızlıca bir şeyler atıştırmak isteyin patates kızartmasını her yerde bulabilirsiniz. Peki genelde Belçika ve Hollanda'ya atfedilen patates kızartması nasıl oldu da İngilizcede Fransızlara atfedildi?

Aslına bakarsanız, patates kızartmasının kökeni tam olarak bilinmiyor. Ancak tarihçiler genellikle Fransa veya Belçika'ya atfediyorlar. İspanyollar tarafından Avrupa'ya getirilen patates, yavaş yavaş kıta genelinde yayıldı. Fakat patates her yerde yetişmiyordu ve rahatsız edici acı bir tadı vardı. Ancak, birkaç yıl süren iyileştirmeler ve yetiştirme çalışmaları sonucunda patates popülerleşmeye başladı.

İlk patates kızartması ise efsaneye göre, Belçika'nın Meuse köyünde ortaya çıkıyor. Yoksul yerel halk, nehirde yakaladıkları balıklarla besleniyor ve bu balıkları yemeden önce kızartıyorlardı. Nehir her kış donduğunda ve balık tutmak mümkün olmadığında, patates balığın yerini aldı ve patates kızartmasının ilk örneği böylece ortaya çıktı! Fakat Fransa ve İspanya, bu efsaneyi desteklemiyor, patates kızartmasının kendi ülkelerinde doğduğuna inanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Fransız kızartması' terimi ise 1802'de Thomas Jefferson'ın Beyaz Saray yemeğine eşlik etmesi için 'Fransız usulü servis edilen patatesler' istemesiyle ortaya çıktı. 1856'ya gelindiğinde, 'Fransız usulü kızarmış patates' terimi E. Warren'ın bir yemek kitabında ilk kez basılı olarak kullanılmaya başlandı. Kelime İngiliz sözlüklerine girdi ve günümüzde de patates kızartması yerine kullanılmaya başlandı.