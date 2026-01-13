onedio
Çocukları Anlamanın Tek Bir Yolu Var: Terapistlerin Kullandığı Gizli Teknik!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 10:38

Çocukların davranışları bazen sinirinizi bozuyor olabilir. Özellikle de bu davranışın sebebini bilmiyorsanız. Çocukları anlamanın ve kavramanın anahtarı, onların duygularını anlamaktan geçer. Fakat çocuklar, nasıl hissettiklerini anlamakta ve anlatmakta zorlanır. 

İşte burada çocuk terapistlerinin kullandığı bir yöntem bizim yardımımıza koşuyor.

Çocuğunuzun ne hissettiğini anlamak ister misiniz?

Çocuklar çoğu zaman nasıl hissettiklerini bize anlatamazlar. Bunun nedeni, hem ne hissettiklerini bilmedikleri hem de gelişimsel olarak bunu kelimelerle ifade edemedikleri içindir. Hislerini ise büyük (yani zorlayıcı) davranışlarla dışa vururlar. Çocukların bu zorlayıcı davranışlarını ortadan kaldırmak için öncelikle bu davranışa yol açan duyguyu anlamak ardından da çocuklar için bu duyguyu adlandırmak gerekir.

Peki bunu nasıl yapacaksınız? Çocukların davranışlarının ardında yatan hisleri nasıl anlayabilirsiniz?

Her gün bu durumla karşılaşan çocuk terapistlerinin çok güzel önerileri var!

Çocuklar, hissettikleri duyguları yansıtmaya yani sizin de o duyguyu hissetmenizi sağlamaya çalışır.

Çocuklar büyük duygularla başa çıkmak için onlardan kurtulmaya çalışır. Bunu yapmanın en yaygın yollarından biri de onları başkasına 'vermektir'. Terapide buna yansıtma denir. Yani bir kişi kendi duygularını, davranışlarını, düşüncelerini veya istenmeyen özelliklerini başka birine veya bir şeye 'yansıtır.'

Çocuklar duygularını oyuncaklarından ebeveynlerine kadar neredeyse her şeye yansıtırlar. İstemedikleri duyguları sizin de hissetmenizi sağlamaya çalışırlar. Yani, eğer kızgınlarsa, bir şey fırlatarak sizi de kızdırmaya çalışırlar. Eğer gece onları yatırmak için çok geç kaldığınızda kendilerini reddedilmiş hissederlerse, yatmadan önce öpücük vermeyi reddederek sizi de reddedilmiş hissettirmeye çalışırlar.

Sizi öfkelendirmeye çalışan çocuğunuzun, öfkesini sizi vermeye çalıştığını hatırlayın ve zor da olsa sakin kalmaya çalışın. Ayrıca bu duyguyu anladıktan sonra duygularını adlandırarak çocuğunuza yardımcı olabilirsiniz.

İkinci adım ise bu duyguların nereden geldiğini anlamak. İlk olarak temel ihtiyaçları ve dünyaya bakış açılarını anlamaya çalışın ve ardından çocuğunuzun davranışlarındaki inceliklere ve bizde uyandırdığı duygulara dikkat edin. Böylece, duyguların neyden kaynaklandığını daha kolay anlayacaksınız.

