Hip-Hop Tarihinin En Etkileyici 11 Söz Ustası Parçası

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
17.09.2025 - 20:03

Hip-hop, 1970’lerin New York sokaklarında doğdu ama kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Sadece bir müzik türü olarak değil bunun yanında moda, dans, grafiti ve en önemlisi söz ustalığıyla başlı başına bir kültüre dönüştü. Rapçiler, kelimeleri adeta bir silah gibi kullanarak sisteme meydan okudu, toplumun sesini yükseltti ve kendi hikayelerini tüm çıplaklığıyla anlattı. Haydi bu söz ustası parçalara birlikte bakalım!

1. The Notorious B.I.G. - Juicy

2. 2Pac - Changes

3. Eminem - Lose Yourself

4. Jay-Z - 99 Problems

5. Kendrick Lamar - Alright

6. Lauryn Hill - Doo Wop (That Thing)

7. Wu-Tang Clan - C.R.E.A.M.

8. Public Enemy - Fight the Power

9. Dr. Dre feat. Snoop Dogg - Nuthin’ but a ‘G’ Thang

10. Kanye West - Power

11. Run D.M.C. - It’s Like That

