Netflix, HBO ve Amazon gibi devler oyun uyarlaması işleriyle yalnızca oyuncuların değiş, oyun dünyasına uzak kişilerin de dikkatini çekiyorlar. The Last of Us ve Fallout gibi sevilen uyarlamaların devam sezonları yoldayken yeni oyun uyarlaması dizi haberleri de gelmeye devam ediyor.