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Her Şeye Rağmen Yaşamaya Aşık Olmak: Elinizde Sadece Yaşamak Kaldıysa Bu 15 Şarkıyla Tadını Çıkarın

etiket Her Şeye Rağmen Yaşamaya Aşık Olmak: Elinizde Sadece Yaşamak Kaldıysa Bu 15 Şarkıyla Tadını Çıkarın

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 23:39

Yaşamaktan bıktığınız bir anda bir şarkı duyar ve aslında yaşamanın ne kadar harika olduğunu anladığınız bir an vardır ya, işte yaşamak budur! Yaşamayı her şeye rağmen seven ve her duygusuyla hakkından gelenler listeden istediği şarkıyı sahiplenebilir... Sizin favori yaşamak şarkınız hangisi?

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1. Nanay

2. Oyun

3. Kadınlar Adamlar

4. Ay Düşünce

5. Panik Ataklar

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6. Hareket Vakti

7. Sana Açacağım Kalbimi

8. Sensiz Olmaz

9. Çirkin Dünya

10. Kazandım

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11. Yaşamak Ne Güzel Şey

12. Sen Artık Beni Düşünme

13. Mucize Benim

14. Baharda Kuşlar Gibi

15. Bu Kadarız

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