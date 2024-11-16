Her Şeye Rağmen Yaşamaya Aşık Olmak: Elinizde Sadece Yaşamak Kaldıysa Bu 15 Şarkıyla Tadını Çıkarın
Her Şeye Rağmen Yaşamaya Aşık Olmak: Elinizde Sadece Yaşamak Kaldıysa Bu 15 Şarkıyla Tadını Çıkarın
Yaşamaktan bıktığınız bir anda bir şarkı duyar ve aslında yaşamanın ne kadar harika olduğunu anladığınız bir an vardır ya, işte yaşamak budur! Yaşamayı her şeye rağmen seven ve her duygusuyla hakkından gelenler listeden istediği şarkıyı sahiplenebilir... Sizin favori yaşamak şarkınız hangisi?
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1. Nanay
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2. Oyun
3. Kadınlar Adamlar
4. Ay Düşünce
5. Panik Ataklar
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6. Hareket Vakti
7. Sana Açacağım Kalbimi
8. Sensiz Olmaz
9. Çirkin Dünya
10. Kazandım
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