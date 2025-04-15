Enerjini Yerine Getirecek Şarkı Hangisi?
Bazı şarkılar var ki çaldığı anda yerinde durmak imkânsız! Kimi ritmiyle içine işler, kimi sözleriyle seni coşturur. Peki, senin karakterine en uygun, seni dans ettirmeden bırakmayacak o şarkı hangisi? Hemen testi çöz ve hangi şarkının ritmiyle kendinden geçeceğini öğren!
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1. Kendini nasıl tanımlarsın?
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2. Arkadaşlarınla yaptığın plan son anda çok saçma bir sebepten dolayı iptal olsa nasıl bir tepki verirsin?
3. Bir renk seçer misin?
4. Ailen doğum gününü kutlamayı unutsaydı nasıl bir tepki verirdin?
5. En sevdiğin atıştırmalık nedir?
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6. Çocukken en çok hangi oyunu oynamayı severdin?
7. Hangi yaştaki insanlarla daha iyi anlaşıyorsun?
8. Enerjini puanlamanı istesek!
9. Son olarak, çok bunaldın dinlenmen ve eğlenmen gerek. Hangi mekanı tercih edersin?
Düm tek tek!
Sallayalım Dünyayı!
Hayat Bayram Olsa
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