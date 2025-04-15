Son Zamanlarda TikTok’ta Popüler Olmuş 12 Şarkı
Bu şarkıları bilmeniz için TikTok kullanmanıza gerek yok, mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. İşte son zamanlarda TikTok’un trendlerinde yerini alan 12 şarkı! 👇
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1. Tate McRae - Greedy
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2. Kenya Grace - Strangers
3. Ariana Grande - Yes, And?
4. Tommy Richman - Million Dollar Baby
5. Billie Eilish - Lunch
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6. SZA - Snooze
7. Kendrick Lamar - Not Like Us
8. Sabrina Carpenter - Espresso
9. Chappell Roan - Good Luck, Babe!
10. Post Malone & Morgan Wallen - I Had Some Help
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11. Mitski - My Love Mine All Mine
12. Djo - End of Beginning
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