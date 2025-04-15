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Son Zamanlarda TikTok’ta Popüler Olmuş 12 Şarkı

etiket Son Zamanlarda TikTok’ta Popüler Olmuş 12 Şarkı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 23:50

Bu şarkıları bilmeniz için TikTok kullanmanıza gerek yok, mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. İşte son zamanlarda TikTok’un trendlerinde yerini alan 12 şarkı! 👇

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1. Tate McRae - Greedy

2. Kenya Grace - Strangers

3. Ariana Grande - Yes, And?

4. Tommy Richman - Million Dollar Baby

5. Billie Eilish - Lunch

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6. SZA - Snooze

7. Kendrick Lamar - Not Like Us

8. Sabrina Carpenter - Espresso

9. Chappell Roan - Good Luck, Babe!

10. Post Malone & Morgan Wallen - I Had Some Help

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11. Mitski - My Love Mine All Mine

12. Djo - End of Beginning

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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