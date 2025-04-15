En Yakın Arkadaşın Ex'ine Döndüğünde Acına Eşlik Edecek Şarkı Listesi
Bazen en yakın arkadaşın öyle bir karar verir ki derin bir iç çekmekten başka bir şey yapamazsın... Ne desen faydasız, ne desen boştur! Özellikle de hiç hoşlanmadığın exine geri döndüyse acına ortak olacak playlist işte burada!
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1. Acemi Balık
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2. Duysun
3. Yazsın Bana
4. Sana Neler Edeceğim
5. Mor
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6. Yalanın Batsın
7. Yatcaz Kalkcaz Ordayım
8. Devran
9. Kırmızı
10. Yaz Gülü
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11. Vicdanın Affetsin
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