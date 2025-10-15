Her Evde Bulunabilir: Bilgisayar Faresi ile Tüm Konuşmalarınız Dinlenebilir

Bu modern bilgisayar fareleri, ok yüksek hassasiyetle hareket algıladıkları için ses dalgalarına da duyarlı hale geliyor. Bu da onları istemeden “mikrofon” gibi davranabilir hale getiriyor. Bilgisayara faresi ile dinleme yapılması için ortam sessiz olmalı, masa 3 santimetreden kalın olmamalı ve fare fazla hareket ettirilmemeli.

Uzmanlar, basit bir kauçuk fare altlığı (mouse pad) kullanmanın titreşimleri engelleyerek bu tür saldırıların önüne geçebileceğini söylüyor.