Her Evde Bulunabilir: Bilgisayar Faresi ile Tüm Konuşmalarınız Dinlenebilir

Her Evde Bulunabilir: Bilgisayar Faresi ile Tüm Konuşmalarınız Dinlenebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.10.2025 - 10:25

Dünyada hemen hemen her evde bulunan bilgisayar faresi ile ortam dinlemesi yapılabileceği ortaya çıktı. Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, bilgisayar farelerinin yakınlardaki konuşmaları gizlice dinleyebileceğini ispatladı. Bazı optik farelerin, insanların duyamayacağı titreşimleri özel bir yazılımla konuşma metnine çevirebileceği belirtildi.

Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya “Mic-E-Mouse” (Mikrofonu Taklit Eden Fare) ismi verildi.

Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya “Mic-E-Mouse” (Mikrofonu Taklit Eden Fare) ismi verildi.

Araştırmada, bazı optik farelerin masa yüzeyinden gelen çok küçük ses titreşimlerini algılayabildiği gösterildi. Bu titreşimler daha sonra özel yazılımlar tarafından işlenerek sesli konuşmalara dönüştürülebiliyor.

Araştırmacılar, insanların algılayamadığı titreşimleri bilgisayara faresi sayesinde gelişmiş filtreleme yöntemleriyle sesi anlaşılır hale getirmeyi başardı.

Bu sayede, fareye ulaşan titreşimler üzerinden bir bilgisayar kullanıcısının konuşmalarını kısmen çözmek mümkün oldu.

Bilgisayara faresi ile ortam dinlenmesi nasıl yapılıyor?

Bilgisayara faresi ile ortam dinlenmesi nasıl yapılıyor?

Bu modern bilgisayar fareleri, ok yüksek hassasiyetle hareket algıladıkları için ses dalgalarına da duyarlı hale geliyor. Bu da onları istemeden “mikrofon” gibi davranabilir hale getiriyor. Bilgisayara faresi ile dinleme yapılması için ortam sessiz olmalı, masa 3 santimetreden kalın olmamalı ve fare fazla hareket ettirilmemeli.

Uzmanlar, basit bir kauçuk fare altlığı (mouse pad) kullanmanın titreşimleri engelleyerek bu tür saldırıların önüne geçebileceğini söylüyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
