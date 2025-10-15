Her Evde Bulunabilir: Bilgisayar Faresi ile Tüm Konuşmalarınız Dinlenebilir
Dünyada hemen hemen her evde bulunan bilgisayar faresi ile ortam dinlemesi yapılabileceği ortaya çıktı. Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, bilgisayar farelerinin yakınlardaki konuşmaları gizlice dinleyebileceğini ispatladı. Bazı optik farelerin, insanların duyamayacağı titreşimleri özel bir yazılımla konuşma metnine çevirebileceği belirtildi.
Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya “Mic-E-Mouse” (Mikrofonu Taklit Eden Fare) ismi verildi.
Bilgisayara faresi ile ortam dinlenmesi nasıl yapılıyor?
