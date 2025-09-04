Her “Clean Girl”ün Çalma Listesinde Olan 10 Şarkı
'Clean girl' akımını duymayan kaldı mı? Bu akımı duyduğunuz an minimal, ferah ve sade bir enerji hissedeceksiniz. Tıpkı bu şarkılar gibi... Tabii bu kişilerin bir de playlisti var ki dinlemeye doyulmaz.
İşte o şarkılar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Pink + White
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Christian French
3. Good Days
4. Come Over
5. My Love Mine All Mine
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Doin' Time
7. Telepatia
8. I Drink Wine
9. Don't Know Why
10. Dive
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın