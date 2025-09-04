onedio
Her “Clean Girl”ün Çalma Listesinde Olan 10 Şarkı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 19:02

'Clean girl' akımını duymayan kaldı mı? Bu akımı duyduğunuz an minimal, ferah ve sade bir enerji hissedeceksiniz. Tıpkı bu şarkılar gibi... Tabii bu kişilerin bir de playlisti var ki dinlemeye doyulmaz.

İşte o şarkılar!

1. Pink + White

2. Christian French

3. Good Days

4. Come Over

5. My Love Mine All Mine

6. Doin' Time

7. Telepatia

8. I Drink Wine

9. Don't Know Why

10. Dive

