Hepimiz Bu 'Game of Thrones' Karakterinin Ne Kadar Kötü Olduğunu Nasıl Unuttuk?

Bu seyirci üzerinde kalıcı bir etki bırakmak için ona pek fazla zaman tanımıyor, özellikle o noktada yaşanan her şey göz önüne alındığında. Ancak aynı zamanda daha unutulmaz ölümlerden birine sahip. Tacını beklerken sabırsızlanan Viserys'e Khal Drogo, başına erimiş altın dökerek ona tacını verir ve ona 'tac' der. Bu, Ned Stark'ın (Sean Bean) öldürülmesinden bile önceki acımasız serideki ilk ölümlerden biridir. Ölümü o kadar erken gerçekleşir ve, kabul edelim, hiçbir şey başaramadığı için, Viserys'in aynı etkiyi yaratmaz. Seyirci ondan nefret ederken, ölümü o kadar erken olur ki, serideki her şey göz önüne alındığında onun zalimliğini unutmak kolay olur. Ancak, Viserys, Game of Thrones'un en nefret edilen karakterleri kadar kötüdür.