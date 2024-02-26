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Hepimiz Bu 'Game of Thrones' Karakterinin Ne Kadar Kötü Olduğunu Nasıl Unuttuk?

Hepimiz Bu 'Game of Thrones' Karakterinin Ne Kadar Kötü Olduğunu Nasıl Unuttuk?

Game of Thrones dizi
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 16:31

Game of Thrones'un renkli dünyasında, bazı karakterler vardı ki hepimizin nefretini kazandılar. İşte tam da bu kategoriye giren bir karakterle tanışın: Viserys Targaryen. Kendisi, bir kardeşten beklemeyeceğiniz kadar fazla egolu, bir düşmandan beklemeyeceğiniz kadar zalim ve bir dizi kötü niyetin sıradan bir temsilcisi. Peki bu karakter nasıl oldu da unutuldu? Sorunun cevabı 👇

Kaynak: https://collider.com/game-of-thrones-...
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Game of Thrones, George R.R. Martin'in epik fantastik roman serisi "A Song of Ice and Fire"dan uyarlanan bir HBO dizisidir.

Game of Thrones, George R.R. Martin'in epik fantastik roman serisi "A Song of Ice and Fire"dan uyarlanan bir HBO dizisidir.

Westeros adlı kurgusal bir kıtada geçer ve farklı aileler arasındaki güç mücadelelerini anlatır. Stark, Lannister, Baratheon ve Targaryen gibi önemli aileler arasındaki taht mücadelesi ve entrikaları konu alır. Dizi, karmaşık karakterler, politika, ihanet, aşk ve savaşla dolu bir dünyada geçer. Oyunculuk, prodüksiyon kalitesi ve hikaye anlatımıyla geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır, ancak son sezonları bazı eleştirilere de yol açmıştır.

Game of Thrones'un karmaşık dünyasında, kimi nefret etmek kolay, örneğin kendi oğluna kötü davranan Tywin Lannister (Charles Dance) veya hiçbir hayranlık uyandırmayan Walder Frey (David Bradley) gibi karakterler var.

Game of Thrones'un karmaşık dünyasında, kimi nefret etmek kolay, örneğin kendi oğluna kötü davranan Tywin Lannister (Charles Dance) veya hiçbir hayranlık uyandırmayan Walder Frey (David Bradley) gibi karakterler var.

Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) ve Ramsay Bolton (Iwan Rheon) dizinin en kötü iki karakteri olarak görülüyor. Kendilerine özgü kötülük yöntemleri olsa da, bu ikisi de bencil, güç-hırsı olan ve şiddetten zevk alan bireylerdir, bu da onları Game of Thrones'un en çok nefret edilen karakterleri yapar. Ancak, kötü karakter kategorisinde yalnız değiller.

Kralların oğlu olarak, Viserys kendini Westeros'un hakkı olan meşru yöneticisi olarak görüyor ve hak ettiğini iddia etmek için her şeyi yapmaktan çekinmiyor.

Bu dizi için nadir bir durum değil, ancak Viserys çoğundan daha fazla kibir gösteriyor. Demir Taht'a olan hak iddiası için tanınmak yerine, Viserys statüsüz ve zenginlikten yoksun olduğu için 'Dilencilerin Kralı' olarak biliniyor. O, Targaryen deliliğini sergileyen ilk kişidir. Ancak daha da önemlisi, Daenerys'in (Emilia Clarke) hayatta kalan tek aile üyesi olması, ona karşı gücü olan Viserys'i, onu korkutmak ve istismar etmek için kullandığı bir konuma getiriyor. Viserys zalim, kontrolcü ve hakkına düşkün, ancak ne kadar nefret uyandırırsa uyandırsın, erken ve hak ettiği ölümü nedeniyle genellikle unutulur. Çünkü sadece kısa bir süre ekranda olduğu için, Viserys diğer Game of Thrones kötü adamları gibi kalıcı bir etki bırakmaz, ancak o da en az onlar kadar kötüdür.

"Game of Thrones" dizisindeki deli kralın ikinci oğlu olarak, Viserys istediği her şeye sahip olarak büyüdü ve hayatının ilerleyen dönemlerinde hakkını arama hissine kapıldı.

"Game of Thrones" dizisindeki deli kralın ikinci oğlu olarak, Viserys istediği her şeye sahip olarak büyüdü ve hayatının ilerleyen dönemlerinde hakkını arama hissine kapıldı.

Ancak, durumu 'Game of Thrones' sırasında değişti ve bununla başa çıkamadı. Illyrio'nun (Roger Allam) konuğu olarak özgür Pentos Şehri'nde yaşamaktan memnun olan Daenerys'in aksine, Viserys gözlerini Westeros'a geri dönüp 'Taht Gasbı' Robert Baratheon'ı (Mark Addy) tahtta tutan herkesi öldürmeye dikmişti. Robert'ın İsyanı'nda Viserys her şeyini kaybetti: konumu, ebeveynleri, kardeşi ve evi. Hayatları için kaçmaya zorlanan beş yaşındaki Viserys ve bebek Daenerys, evlerini geri almak için bir yer bulma ve ordu toplama umuduyla yoksulluk içinde yaşadılar. Viserys'in geçmişi, ona büyüklük hayalleri verdi ve hiçbir zaman aynı yetenekleri göstermemesine rağmen, kutsal kardeşi Rhaegar (Wilf Scolding) kadar büyük olduğuna inanmasına neden oldu. Viserys, gücü olmadığında bile bir yönetici gibi davranır ve itaat edilmediğinde bile öfkelenir. Ancak onun hakkındaki en kötü şey, hakkını arama halinden çok daha fazlasıdır.

"Game of Thrones" dizisindeki deli kralın ikinci oğlu olarak, Viserys istediği her şeye sahip olarak büyüdü ve hayatının ilerleyen dönemlerinde hakkını arama hissine kapıldı.

"Game of Thrones" dizisindeki deli kralın ikinci oğlu olarak, Viserys istediği her şeye sahip olarak büyüdü ve hayatının ilerleyen dönemlerinde hakkını arama hissine kapıldı.

Ancak, durumu 'Game of Thrones' sırasında değişti ve bununla başa çıkamadı. Illyrio'nun (Roger Allam) konuğu olarak özgür Pentos Şehri'nde yaşamaktan memnun olan Daenerys'in aksine, Viserys gözlerini Westeros'a geri dönüp 'Taht Gasbı' Robert Baratheon'ı (Mark Addy) tahtta tutan herkesi öldürmeye dikmişti. Robert'ın İsyanı'nda Viserys her şeyini kaybetti: konumu, ebeveynleri, kardeşi ve evi. Hayatları için kaçmaya zorlanan beş yaşındaki Viserys ve bebek Daenerys, evlerini geri almak için bir yer bulma ve ordu toplama umuduyla yoksulluk içinde yaşadılar. Viserys'in geçmişi, ona büyüklük hayalleri verdi ve hiçbir zaman aynı yetenekleri göstermemesine rağmen, kutsal kardeşi Rhaegar (Wilf Scolding) kadar büyük olduğuna inanmasına neden oldu. Viserys, gücü olmadığında bile bir yönetici gibi davranır ve itaat edilmediğinde bile öfkelenir. Ancak onun hakkındaki en kötü şey, hakkını arama halinden çok daha fazlasıdır.

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Kardeşler olarak, çoğu insan Viserys ve Daenerys arasında bir bağ olmasını bekler, özellikle de onlar Targaryen ailesinin son üyeleri oldukları için ve çocukluklarında birlikte çok şey yaşadıkları için, ancak durum böyle değil.

Kardeşler olarak, çoğu insan Viserys ve Daenerys arasında bir bağ olmasını bekler, özellikle de onlar Targaryen ailesinin son üyeleri oldukları için ve çocukluklarında birlikte çok şey yaşadıkları için, ancak durum böyle değil.

Diğer her şeyin üzerindeki gücü eksikliği nedeniyle, Viserys acımasızca gücünü Daenerys üzerinde gösterir. Sadece kız kardeşi kalmışken, onu Dothraki Khal Drogo'ya (Jason Momoa) satarak bir ordu elde etmeyi amaçlar. Evlilik ittifakları alışılmadık değildir, ancak Viserys'in bunun hakkında konuşma tarzı bunun ötesine geçer. Daenerys'in evliliğinin onun saltanatının başlangıcı olacağını iddia eder ve eğer kendisine yarar sağlıyorsa, ona daha kötü şeylerin olmasına izin vereceğini kabul eder. Ancak bu, Daenerys'e kötü davranışının sadece başlangıcıdır.

Hayatta kalan Targaryen kardeşlerin en büyüğü ve tek erkek olarak, Viserys kız kardeşi üzerinde güce sahiptir ve bunu istismar eder.

Onun istemediği bir evlilik ayarlamak, işlediği suçların en hafifi. Onun tanıtımında, kız kardeşiyle sağlıklı bir ilişkisinin olmadığı hemen anlaşılır. İçlerinde ensest yaygın olsa da, Daenerys'in eylemlerinden açıkça rahatsız olduğu görülür, bu da bazı düzeylerde cinsel istismarın varlığını kanıtlar. Daha sonra dizide, Daenerys ona bir emir verdiğinde Viserys tarafından dövülür. O noktada, Daenerys Khaleesi olarak konumunda özgüven kazanmış ve kendisini savunmuştur, ancak bu, geçmişte fiziksel şiddetin varlığını ima eder. Viserys ayrıca Daenerys'i birkaç kez tehdit eder. Öfke nöbetlerine oldukça yatkın olduğundan, buna 'ejderha' adını verir. Daenerys'in hoşlanmadığı bir şey yaptığında, onu ejderhayı serbest bırakmaktan kaçınması konusunda uyarır. Öfkesini kişileştirmek, Targaryenler arasında yaygın olan çılgınlığın bir işareti olsa da, Daenerys'in tehdide karşı duyduğu korku, onun kötü muamelesini gösterir. Viserys'in kendi kız kardeşine sevgisi yoktur, tek ilgisi ondan daha güçlü olmanın keyfini çıkarmaktır

Viserys Game of Thrones'un en zalim kötülerinden biri olarak bir yer edindi, Viserys yalnızca bir sezondan daha az bir süre boyunca ortaya çıkıyor ve 6. bölümde ölüyor bu sebeple de unutulması kolay.

Viserys Game of Thrones'un en zalim kötülerinden biri olarak bir yer edindi, Viserys yalnızca bir sezondan daha az bir süre boyunca ortaya çıkıyor ve 6. bölümde ölüyor bu sebeple de unutulması kolay.

Bu seyirci üzerinde kalıcı bir etki bırakmak için ona pek fazla zaman tanımıyor, özellikle o noktada yaşanan her şey göz önüne alındığında. Ancak aynı zamanda daha unutulmaz ölümlerden birine sahip. Tacını beklerken sabırsızlanan Viserys'e Khal Drogo, başına erimiş altın dökerek ona tacını verir ve ona 'tac' der. Bu, Ned Stark'ın (Sean Bean) öldürülmesinden bile önceki acımasız serideki ilk ölümlerden biridir. Ölümü o kadar erken gerçekleşir ve, kabul edelim, hiçbir şey başaramadığı için, Viserys'in aynı etkiyi yaratmaz. Seyirci ondan nefret ederken, ölümü o kadar erken olur ki, serideki her şey göz önüne alındığında onun zalimliğini unutmak kolay olur. Ancak, Viserys, Game of Thrones'un en nefret edilen karakterleri kadar kötüdür.

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