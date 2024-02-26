Hepimiz Bu 'Game of Thrones' Karakterinin Ne Kadar Kötü Olduğunu Nasıl Unuttuk?

Bu dizi için nadir bir durum değil, ancak Viserys çoğundan daha fazla kibir gösteriyor. Demir Taht'a olan hak iddiası için tanınmak yerine, Viserys statüsüz ve zenginlikten yoksun olduğu için 'Dilencilerin Kralı' olarak biliniyor. O, Targaryen deliliğini sergileyen ilk kişidir. Ancak daha da önemlisi, Daenerys'in (Emilia Clarke) hayatta kalan tek aile üyesi olması, ona karşı gücü olan Viserys'i, onu korkutmak ve istismar etmek için kullandığı bir konuma getiriyor. Viserys zalim, kontrolcü ve hakkına düşkün, ancak ne kadar nefret uyandırırsa uyandırsın, erken ve hak ettiği ölümü nedeniyle genellikle unutulur. Çünkü sadece kısa bir süre ekranda olduğu için, Viserys diğer Game of Thrones kötü adamları gibi kalıcı bir etki bırakmaz, ancak o da en az onlar kadar kötüdür.