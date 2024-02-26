Hepimiz Bu 'Game of Thrones' Karakterinin Ne Kadar Kötü Olduğunu Nasıl Unuttuk?
Hepimiz Bu 'Game of Thrones' Karakterinin Ne Kadar Kötü Olduğunu Nasıl Unuttuk?
Kaynak: https://collider.com/game-of-thrones-...
Game of Thrones'un renkli dünyasında, bazı karakterler vardı ki hepimizin nefretini kazandılar. İşte tam da bu kategoriye giren bir karakterle tanışın: Viserys Targaryen. Kendisi, bir kardeşten beklemeyeceğiniz kadar fazla egolu, bir düşmandan beklemeyeceğiniz kadar zalim ve bir dizi kötü niyetin sıradan bir temsilcisi. Peki bu karakter nasıl oldu da unutuldu? Sorunun cevabı 👇
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Game of Thrones, George R.R. Martin'in epik fantastik roman serisi "A Song of Ice and Fire"dan uyarlanan bir HBO dizisidir.
Game of Thrones'un karmaşık dünyasında, kimi nefret etmek kolay, örneğin kendi oğluna kötü davranan Tywin Lannister (Charles Dance) veya hiçbir hayranlık uyandırmayan Walder Frey (David Bradley) gibi karakterler var.
Kralların oğlu olarak, Viserys kendini Westeros'un hakkı olan meşru yöneticisi olarak görüyor ve hak ettiğini iddia etmek için her şeyi yapmaktan çekinmiyor.
"Game of Thrones" dizisindeki deli kralın ikinci oğlu olarak, Viserys istediği her şeye sahip olarak büyüdü ve hayatının ilerleyen dönemlerinde hakkını arama hissine kapıldı.
"Game of Thrones" dizisindeki deli kralın ikinci oğlu olarak, Viserys istediği her şeye sahip olarak büyüdü ve hayatının ilerleyen dönemlerinde hakkını arama hissine kapıldı.
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Kardeşler olarak, çoğu insan Viserys ve Daenerys arasında bir bağ olmasını bekler, özellikle de onlar Targaryen ailesinin son üyeleri oldukları için ve çocukluklarında birlikte çok şey yaşadıkları için, ancak durum böyle değil.
Hayatta kalan Targaryen kardeşlerin en büyüğü ve tek erkek olarak, Viserys kız kardeşi üzerinde güce sahiptir ve bunu istismar eder.
Viserys Game of Thrones'un en zalim kötülerinden biri olarak bir yer edindi, Viserys yalnızca bir sezondan daha az bir süre boyunca ortaya çıkıyor ve 6. bölümde ölüyor bu sebeple de unutulması kolay.
Peki sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım 👇
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